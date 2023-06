Primo ribasso per Realme 11 Pro (8/256 GB): risparmia 90€ su eBay!

Con la serie 11, Realme ha deciso di puntare in alto e di ingolosire non poco gli appassionati di smartphone (cinesi e non) e gli utenti in cerca di un nuovo modello dal prezzo accessibile. Realme 11 Pro 5G non si fa mancare niente ma diventa ancora più conveniente se c'è da risparmiare: ecco la migliore occasione del momento (in offerta lampo o con codice sconto) per uno dei dispositivi più interessanti sulla piazza!

Realme 11 Pro 5G: ecco le migliori occasioni per risparmiare, in offerta lampo o con codice sconto

Il nuovo arrivato di Realme è un dispositivo di fascia media che punta forte su stile e potenza, offrendo il giusto compromesso tra performance e prezzo. Realme 11 Pro 5G è dotato di uno ampio schermo AMOLED con bordi curvi (6,7″ Full HD+ a 120 Hz) ed offre un modulo fotografico appariscente, con un sensore da 100 MP. La batteria è una capiente unità da 5.000 mAh con ricarica da 67W, mentre il cuore del terminale è il Dimensity 7050 di MediaTeak.

La migliore occasione del momento per Realme 11 Pro 5G arriva grazie a questa offerta lampo su eBay: la versione da 8/256 GB scende a soli 309,6€ (con un risparmio di circa 90€ sul prezzo di listino)! Approfittatene ora perché la promo potrebbe terminare in qualsiasi momento e se volete saperne di più, date un'occhiata alla nostra recensione.

