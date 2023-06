Nuovo Nubia Z50 in arrivo: sarà un flagship con Snapdragon 8+ Gen 2

Stando alle indiscrezioni emerse online in queste ore, Nubia sarebbe in procinto di arricchire ancora una volta la serie Z50, portando a tre il numero dei modelli che la compongono. Il nuovo smartphone sarà un vero flagship, portando in dotazione il miglior chipset mobile di Qualcomm attualmente disponibile sul mercato: Snapdragon 8 Gen 2, probabilmente in una versione potenziata.

Nuovo chipset e fotocamera migliorata per il flagship della serie Z50 di Nubia

Nubia Z50 Ultra

Il noto insider Digital Chat Station ha condiviso su Weibo alcune informazioni riguardanti quello che potrebbe essere lo smartphone flagship della serie Nubia Z50. Attualmente, il brand cinese ha portato sul mercato la versione standard e il modello Ultra, ma ben presto la famiglia potrebbe allargarsi con un terzo dispositivo.

Il nuovo smartphone, stando alle parole dell'insider, sarà alimentato da uno Snapdragon 8 Gen 2 ad alta frequenza, molto in voga in tutti i leak delle ultime settimane. I rumor infatti suggeriscono che Qualcomm sia in procinto di ufficializzare il nuovo Snapdragon 8+ Gen 2 con performance superiori rispetto al modello base, e sembrano essere diversi gli smartphone che potrebbero far sfoggio di questo chipset.

Novità anche per la fotocamera che vedrà un miglioramento della lente focale da 35 millimetri che abbiamo potuto apprezzare sul modello Ultra. Al momento non ci sono ulteriori dettagli su questo smartphone ed anche il nome sembra essere avvolto nel mistero. Non ci resta quindi che attendere informazioni ufficiali da Nubia per scoprire se davvero la serie Z50 sarà arricchita da un terzo modello.

