Sfreccia in strada con Kugoo Kirin G3: monopattino elettrico in sconto con coupon!

La mobilità elettrica è sempre più presente sulle nostre strade, con soluzioni adatte ad ogni tipo di percorso ed autonomia. Kugoo Kirin G3 è un monopattino elettrico in grado di affrontare ogni sentiero, che sia cittadino o fuori strada, offrendo velocità top ed un ottima autonomia. Oggi GShopper, grazie ad un nuovo coupon, offre un sconto che riuscirà a convincervi a farlo subito vostro!

Motore brushless da 1200W e velocità massima di 50 Km/h: ecco Kugoo Kirin G3

Kugoo Kirin G3 è dotato di un motore brushless (senza spazole) da 1200 W, utile a raggiungere una velocità massima di addirittura 50 Km/h. Proprio a questo proposito, bisogna ricordare che il limite per le strade italiane è attualmente fermo a 25 Km/h, bisognerà sfruttare quindi la prima delle tre impostazioni di velocità (25, 35 e 50 Km/h) per circolare all'interno dei centri abitati.

I pneumatici da 10.5″ di cui è dotato questo monopattini assicurano una grande aderenza a qualsiasi tipo di strada: che decidiate di guidare in città oppure in “off-road”, non avrete problemi di aderenza e manovrabilità. La batteria da 936 Wh, inoltre, garantisce un'autonomia di 70 Km utile a coprire in modo estremamente facile quello che potrebbero essere i percorsi casa-scuola o casa-lavoro.

Questo monopattino, inoltre, mette a disposizione una sospensione in TPU, freni a disco anteriori e posteriori con EBS (solo posteriore), certificazione IPX4, display touch screen per regolare velocità e controllare l'autonomia ed un sistema di illuminazione a 7 luci e 3 modalità che garantisce un'ottima visibilità anche di notte.

Kugoo Kirin G3 è disponibile in offerta su GShopper al prezzo di 729,39€ grazie al codice sconto che trovate qui sotto. La spedizione, in questo caso, avviene direttamente dall'Europa ed è totalmente gratuita.

