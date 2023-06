Xiaomi 13T e 13T Pro in arrivo: trapelano differenze, prezzi e data

Continua la profilazione di Xiaomi 13T e 13T Pro, i due smartphone che la compagnia si sta preparando a lanciare sul mercato Global, anche se prima dovremmo farne la conoscenza su quello asiatico. Sappiamo infatti che il modello Pro dovrebbe essere un rebrand del cinese Redmi K60 Ultra, mentre il modello base non ha ancora una chiara collocazione in tal senso. Fatto sta che continuano i leak, e grazie a queste voci di corridoio possiamo farci un'idea di quali caratteristiche avranno e quali differenze li contrassegneranno.

Un leak svela quali saranno le differenze fra Xiaomi 13T e 13T Pro (Redmi K50 Ultra)

Entrambi dotati di schermo piatto AMOLED da 6,67″ Full HD+ con refresh rate a 144 Hz, la principale differenza fra i due sarebbe il chipset. I leak parlano di un SoC a 4 nm per tutti e due, definito dai leaker “leader” per 13T e “di punta” per 13T Pro. Indizi che non ci dicono granché, ma sommandoli alle precedenti indiscrezioni significherebbe il MediaTek Dimensity 9200+ per 13T e Snapdragon 8 Gen 2 per 13T Pro.

Il primo avrebbe fino a 8/256 GB di memorie mentre il secondo si spingerebbe a 12/512 GB, e avrebbero una batteria sempre da 5.000 mAh ma con ricarica da 67W sul base e da 120W sul Pro (caricatore compreso in confezione). Infine la fotocamera, marchiata Leica, di cui però non conosciamo ancora i sensori se non quello principale Sony IMX890 da 50 MP. La data di presentazione Global è attesa per l'1 settembre, a un prezzo di 599£ per 13T e 799£ per 13T Pro: se così fosse, sarebbe un aumento rispetto ai 499/699£ della serie 12T (da noi venduti a 599,90/849.90€).

