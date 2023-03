La serie Note 12 di Xiaomi ha portato con sé una sfilza di sorprese, con tanti modelli per tutte le esigenze (e per tutte le tasche). L'ultimo membro della gamma è stato lanciato in patria di recente: si tratta di un dispositivo che strizza l'occhio ai flagship killer con un comparto tecnico entusiasmante. Siete incuriositi dal nuovo arrivato? Allora ecco dove comprare Redmi Note 12 Turbo!

Redmi Note 12 Turbo: dove comprare il nuovo flagship killer di Xiaomi

Il nuovo arrivato targato Redmi ha catturato subito l'attenzione di Mi Fan e non grazie al suo comparto tecnico. Si tratta, infatti, del primo smartphone al mondo con Snapdragon 7+ Gen 2, chipset di fascia media che vira pesantemente verso il top (4 nm, fino a 2,91 GHz). Redmi Note 12 Turbo vanta la presenza di RAM LPDDR5, storage UFS 3.1, una super ricarica da 67W, una fotocamera da 64 MP con OIS ed uno schermo OLED a 12 bit e 120 Hz (6,67″ Full HD+).

Per conoscere tutti i dettagli del nuovo “mid-range” Xiaomi, date un'occhiata al nostro approfondimento dedicato. Se invece preferite passare al sodo, continuate a leggere per scoprire dove comprare Redmi Note 12 Turbo, già in sconto con coupon.

N.B. in basso trovate il link all'acquisto e – dove disponibile – il coupon dedicato. Se non visualizzate correttamente i box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

GizTop

Lo smartphone è dotato della MIUI 14 su base Android 13 e – come riportato dallo store – si tratta di un software in inglese e cinese. Il dispositivo è un modello China ma è stato preinstallato il Play Store insieme ai servizi Google. Il prezzo in basso fa riferimento al taglio di memoria indicato: la cifra varia in base alla configurazione.

Bande supportate 4G: FDD-LTE: B1/B3/B5/B8/B19 5G: n1/n3/n5/n8/n28A/n38/n41/n77/n78



In caso di coupon e offerte, oppure del debutto su altri store, aggiorneremo questa pagina con tutte le novità dedicate al nuovo Redmi Note 12 Turbo.

