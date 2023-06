Partnership storica tra Xiaomi e Panasonic: nuovi condizionatori per combattere il caldo

Xiaomi e Panasonic hanno annunciato una storica partnership che porterà alla realizzazione di nuovi condizionatori ed elettrodomestici, inizialmente solo per il mercato cinese. La compagnia cinese offre una vasta gamma di dispositivi per combattere il caldo, ma grazie all'esperienza della compagnia giapponese la qualità e la tecnologia dei condizionatori effettuerà un grande salto in avanti.

Nuova partnership tra Xiaomi e Panasonic per la realizzazione di nuovi condizionatori in Cina

Crediti: Xiaomi

L'accordo tra la compagnia cinese e quella nipponica porterà alla creazione di una linea di elettrodomestici, in particolar modo condizionatori, di nuova generazione. Tuttavia, non è la prima volta che Xiaomi e Panasonic collaborano: già in passato in fatto le due società hanno unito le forze (seppur in piccola parte) per realizzare la linea di condizionatori “Super Energy-Saving” ad alta efficienza energetica, tra cui è possibile annoverare anche il Mijia Air Conditioner Great Power Saving 2 HP.

I condizionatori di Xiaomi hanno già raggiunto un ottimo livello: il MIJIA Air Conditioner Cool Edition, per esempio, è in grado di raffreddare una stanza da 13 metri quadri in circa 30 secondi, per una freschezza pressocché immediata. La partnership con Panasonic potrebbe portare alla realizzazione di dispositivi ancora più efficienti, sia sotto l'aspetto energetico che quello delle funzionalità.

La collaborazione, per il momento, è prevista per la realizzazione di elettrodomestici che saranno venduti sul mercato cinese, ma non è escluso che quest'ultimi possano essere commercializzati anche in versione Global vista la grande popolarità di cui nutre il brand nipponico.

