Xiaomi è pronta per l’estate: il nuovo condizionatore è potente ed efficiente

Le stagioni più calde stanno per arrivare e Xiaomi si prepara portando sul mercato cinese un nuovo condizionatore dalla grande efficienza energetica. Xiaomi Mijia Air Conditioner Great Power Saving 2 HP, questo il nome completo del nuovo prodotto, è l'ultimo ritrovato tecnologico dell'azienda cinese, in grado di rinfrescare l'aria di casa ed eliminare l'afa che caratterizza l'estate.

Xiaomi svela in Cina il nuovo Mijia Air Conditioner Great Power Saving 2 HP

Il nuovo condizionatore di Xiaomi è in grado di rinfrescare o riscaldare una stanza di 30 metri quadri con 810 metri cubi di aria ogni ora. Grazie al sistema DC Inverter, questo dispositivo è classificato come Livello 1 in termini di efficienza energetica in Cina: i consumi, quindi, sono davvero molto bassi.

Questo Mijia Air Conditioner, inoltre, è dotato della funzione deumidificatore che rinfresca l'aria semplicemente rimuovendo l'umidità in eccesso. A pieno regime, questo condizionatore genera un rumore di 46 dB, quindi può essere utilizzato anche di notte senza recare troppo fastidio a chi sta dormendo.

Grazie al sistema di controllo smart, le impostazioni del condizionatore possono essere regolate anche tramite l'app Mijia e con i comandi vocali dell'assistente Xiao AI. Il dispositivo, inoltre, è dotato di un sistema di pulizia automatico con l'opzione per abilitare le notifiche relative alla manutenzione.

Xiaomi Mijia Air Conditioner Great Power Saving 2 HP è disponibile YouPin al prezzo di circa 370€ (2799 yuan). La compagnia cinese non ha ancora condiviso informazioni su un possibile arrivo di questo prodotto sul mercato internazionale.

