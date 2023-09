Ninkear A15 Plus con AMD Ryzen 7: potenza e versatilità a meno di 500€

Il brand Ninkear è ormai ampiamente conosciuto ed apprezzato per i suoi portatili dal rapporto qualità/prezzo davvero conveniente. Parliamo di laptop dotati di buone specifiche ed un aspetto premium e anche l'ultima novità della compagnia non fa una piega. Ninkear A15 Plus 2023 è il nuovo notebook potente e versatile, caratterizzato da una scheda tecnica gestita sapientemente, con caratteristiche di tutto rispetto ed un prezzo davvero ghiotto!

Ninkear A15 Plus 2023 debutta con specifiche di buon livello ed un prezzo super conveniente

Crediti: Ninkear

Per quanto riguarda il design del nuovo Ninkear A15 Plus 2023, ci troviamo alle prese con un terminale sobrio che rispetta tutti i canoni degli ultrabook: corpo sottile, peso contenuto, scocca metallica e look basilare. Il laptop monta uno schermo da 15,6″, una soluzione IPS targata LG con risoluzione 2.5K (o QHD, che dir si voglia, 2560 x 1440 pixel) e refresh rate avanzato, fino a 240 Hz. Quindi abbiamo uno schermo di grandi dimensioni pensato per l'intrattenimento e il gaming, con il 100% della gamma sRGB.

Il cuore del portatile è il processore AMD Ryzen 7 5700U, realizzato a 7 nm e dotato di una frequenza massima fino a 4,30 GHz (in modalità Turbo). Lato memorie abbiamo fino a 32 GB di RAM LPDDR4 (3.200 MHz) e fino a 1 TB di storage SSD. Il tutto è alimentato da una capiente batteria da 9.000 mAh (63,30 Wh) ricaricabile tramite Type-C, per un'autonomia fino a 10 ore (praticamente un giorno di utilizzo tipico).

Crediti: Ninkear

Il notebook offre anche una tastiera full-size retroilluminata (è presente anche il tastierino numerico), un ampio trackpad con lettore d'impronte digitali integrato, un sistema di raffreddamento con ventola silenziosa, WiFi Dual Band, Bluetooth, speaker stereo ed una webcam HD. Ninkear A15 Plus debutta sullo store ufficiale a soli 459€ (nella versione da 16/512 GB e con uno sconto di 30€): una cifra davvero ottima per quello che ha da offrire!

Contenuto realizzato in collaborazione con Ninkear.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le