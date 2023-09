Non solo auto: Qualcomm porta gli Snapdragon anche sulle 2 ruote

Dopo essersi dedicata per anni esclusivamente (o quasi) al mondo degli smartphone, Qualcomm prosegue la sua espansione in altri settori, fra cui quello dei veicoli a 2 ruote. In questi anni, il chipmaker statunitense si è fatta strada nell'industria automobilistica, e oggi abbiamo veicoli Renault, BMW, Mercedes-Benz, Cadillac e Sony dotati di piattaforma Qualcomm. E con l'annuncio delle soluzioni Snapdragon Digital Chassis, arrivato in occasione del salone auto IAA Mobility di Monaco, il focus si allarga anche agli altri metodi di trasporto.

Qualcomm annuncia Snapdragon Digital Chassis, ed espande il suo catalogo anche alle 2 ruote

I protagonisti sono i due nuovi System-on-a-Chip QWM2290 e QWS2290 targati Qualcomm, creati con in mente moto elettriche e con motore a combustione interna, e-scooter, bici elettriche, monopattini, ma anche veicoli a 3 ruote e fuoristrada ATV sia a 3 che a 4 ruote. L'azienda afferma infatti che “la crescente domanda di mobilità sostenibile, conveniente e parte della sharing economy fa sì che i mercati delle 2 ruote e delle nuove classi di veicoli stiano stabilendo nuovi parametri di riferimento“.

L'utilizzo dei SoC Qualcomm, coadiuvati dalle tecnologie Snapdragon Cockpit, comporta diversi vantaggi:

Stato e avvisi di batteria scarica con consigli sulle stazioni di ricarica nelle vicinanze e promemoria per la manutenzione

e promemoria per la manutenzione Navigazione personalizzata in tempo reale con punti di interesse per il pilota

in tempo reale con punti di interesse per il pilota Funzionalità di sicurezza avanzata , inclusi avvisi quando un pilota supera il limite di velocità designato, avvisi quando il cavalletto laterale non è sollevato correttamente, servizi di emergenza, prevenzione dei furti e monitoraggio del veicolo

, inclusi avvisi quando un pilota supera il limite di velocità designato, avvisi quando il cavalletto laterale non è sollevato correttamente, servizi di emergenza, prevenzione dei furti e monitoraggio del veicolo Modem Snapdragon Auto 4G e 5G e connettività Wi-Fi, Vehicle-to-Everything (V2X) e Bluetooth per una connettività ultraveloce, tempi di risposta rapidi della rete e affidabilità necessari per le funzionalità di sicurezza, personalizzazione, infotainment e produttività

e connettività Wi-Fi, Vehicle-to-Everything (V2X) e Bluetooth per una connettività ultraveloce, tempi di risposta rapidi della rete e affidabilità necessari per le funzionalità di sicurezza, personalizzazione, infotainment e produttività Cloud Snapdragon per consentire agli OEM di creare opportunità di ricavo derivanti dai servizi durante l'intero ciclo di vita di un veicolo e di fornire esperienze utente avanzate e altamente personalizzate attraverso app e servizi connessi al cloud post-vendita: aggiornamenti firmware e software via etere, servizi di abbonamento, diagnostica remota, manutenzione predittiva/preventiva, autenticazione utente, geofencing, protezione dai furti, localizzazione/rilevamento delle risorse e altro ancora

Qualcomm ha annunciato che i suoi SoC QWM2290 e QWS2290 saranno implementati sui prossimi veicoli a 2 ruote di alcuni “principali OEM mondiali“, fra cui Bosch, Cavli Wireless, Drover AI, Luna Systems, Marelli, MeiG, Quectel, SIMCom, Thundercomm, Valeo e VVDN Technologies.

