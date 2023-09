ASUS ROG Ally disponibile anche con AMD Z1: ecco il modello più economico

ASUS lancia oggi sul mercato un nuovo modello di ROG Ally che apre le porte ai giocatori che vogliono risparmiare sul gaming in portabilità. Dotata del processore Ryzen Z1 (non Extreme come la sorella maggiore), questa console mette nelle mani dei giocatori un potente PC ibrido con cui eseguire tutti i giochi più moderni, ad un prezzo più basso rispetto alla versione più potente.

Il gaming portatile diventa più economico grazie a ASUS ROG Ally con AMD Z1

Crediti: ASUS

Con il modello RC71L-Z1512, ASUS propone una versione di ROG Ally meno potente ma anche più economica: dotata di processore AMD Ryzen Z1 che offre 6-core e 12-threads fino a 4.9 GHz ed una iGPU da 4 cuda-core fino a 2.5 GHz, questa console è dotata dello stesso quantitativo di RAM e spazio di archiviazione della sorella maggiore (16 GB LPDDR5 e 512 GB M.2 NVMe)

Anche in questo caso abbiamo a disposizione un display da 7″ con risoluzione FULL HD, 120 Hz di refresh rate, 500 nit di luminosità massima ed un tempo di risposta pari a 7 millisecondi. Resta invariata anche la batteria e la connettività, con un'unità da 40 Whr e supporto per Wi-Fi AX e Bluetooth 5.2.

ASUS ROG Ally (Z1) è disponibile da oggi al prezzo di 699€, offrendo un risparmio di 100€ sul modello più potente con Z1 Extreme, che viene attualmente proposto al prezzo di 799€. Al momento non sappiamo se questo nuovo modello arriverà anche in Italia o se nel nostro paese sarà disponibile solo la versione di fascia più alta

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le