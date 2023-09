CUBOT Note 21 e TAB 40: doppio debutto su AliExpress, subito in sconto!

Il produttore cinese non si ferma mai e dopo l'annuncio di alcune settimane fa, ecco che le ultime novità targate CUBOT fanno capolino su AliExpress e ovviamente non può mancare l'occasione di risparmiare. CUBOT Note 21 è un nuovo smartphone economico ma in grado di offrire alcune caratteristiche di livello maggiore mentre TAB 40 è il tablet Android pensato per la produttività e l'intrattenimento, puntando alla mobilità.

CUBOT Note 21 e TAB 40 arrivano su AliExpress: tutte le novità e il prezzo dei nuovi modelli

Crediti: CUBOT

Ma quali sono le novità delle ultime aggiunte alla lineup di CUBOT? Partiamo dal nuovo smartphone della casa asiatica, un dispositivo dallo stile inconfondibile ed un prezzo super conveniente. CUBOT Note 21 è un telefono economico ma che non rinuncia ad un display ampio e con refresh rate a 90 Hz: in questo modo è possibile beneficiare di un'esperienza di utilizzo migliorata, che setta un nuovo standard in questa fascia di prezzo (parliamo di meno di 100€). Il dispositivo è equipaggiato con un processore octa-core perfetto per l'utilizzo quotidiano e giocare a vari titoli; inoltre non si fa mancare un comparto fotografico performante, caratterizzato da un sensore da 50 MP ed un obiettivo macro da 2 MP, il tutto accompagnato da un flash LED.

Crediti: CUBOT

Il nuovo tablet CUBOT TAB 40 è una soluzione che strizza l'occhio a molteplici tipi di utente: si tratta di un dispositivo Android perfetto per la produttività ma che non disdegna l'intrattenimento e i giochi. A bordo troviamo un ampio schermo con risoluzione 2K, con colori vibranti. In questo modo è possibile godere al meglio delle serie TV preferite, dei titoli mobile più coinvolgenti, senza affaticare la vista e con una qualità davvero niente male. Non manca un chipset octa-core accompagnato da tanta RAM (8 GB più 8 GB aggiuntivi di RAM Virtuale) e grazie ad Android 13 l'esperienza di utilizzo appare fluida, sicura e caratterizzata da un'interfaccia pensata per l'utente. La batteria è un'unità da ben 7.500 mAh, per un'utilizzo prolungato e senza troppe preoccupazioni. Infine, per chi ha bisogno di tanto spazio per salvare foto e video non manca la possibilità di espandere la memoria fino ad 1 TB (tramite micro SD).

Gli ultimi modelli della compagnia sono disponibili all'acquisto su AliExpress, entrambi a prezzo scontato. CUBOT Note 21 viene proposto a soli 94,22€ mentre TAB 40 è in promozione a 145,94€.

Contenuto realizzato in collaborazione con CUBOT.

