Moto Watch 40 ufficiale: il nuovo indossabile con tanta eleganza e autonomia

A distanza di parecchi mesi dal lancio dei modelli Watch 70 e Watch 200, Motorola ci riprova e annuncia un nuovo indossabile. Moto Watch 40 è uno smartwatch sportivo ma che non rinuncia all’eleganza, con tanta batteria e non solo: ecco tutto quello che c’è da sapere su caratteristiche, prezzo e uscita sul mercato (per ora sono quello nordamericano).

Moto Watch 40: tutto quello che c’è da sapere sul nuovo indossabile, tra specifiche e prezzo

Il nuovo Moto Watch 40 è dotato di un design compatto, con un ampio schermo rettangolare dai bordi curvi. Il display è una soluzione LCD da 1,57″ mentre la cassa è realizzata in lega di zinco ed è classificata IP67 (contro polvere e acqua). I cinturini sono in silicone, nelle colorazioni nero e bianco e possono essere sostituiti facilmente (misurano 18 mm). Non mancano le solite personalizzazioni (con tanti quadranti tra cui scegliere), mentre lato software è presente il sistema opertativo Moto Watch OS. Non mancano il cardiofrequenzimetro, il monitoraggio dei livelli di ossigeno nel sangue (SpO2), del sonno e dei livelli di stress e supporta anche l’integrazione con Google Fit.

La batteria è un’unità da 240 mAh, in grado di offrire un’autonomia fino a 10 giorni (secondo quanto dichiarato dall’azienda). Presente all’appello il supporto alla ricarica rapida: bastano solo 25 minuti per una carica completa (trami PIN magnetici). Il nuovo Moto Watch 40 è disponibile negli USA e in Canada al prezzo di 64,99$ (circa 60€ al cambio attuale), nelle colorazioni Phantom Black e Rose Gold, rispettivamente con cinturino nero e bianco. Al momento non è dato di sapere se e quando arriverà alle nostre latitudini: in caso di novità vi aggiorneremo con tutti i dettagli.

