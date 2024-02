OPPO A18 ufficiale: l’entry-level stiloso arriva in Italia, subito in sconto

È arrivato il turno per un nuovo smartphone: prende il nome di OPPO A18, il nome ci suggerisce che è un modello low-cost e ce lo confermano anche le specifiche. A prima vista, potrebbe sembrare un modello già conosciuto in precedenza, come nel caso di A38, A58, A78, A98 ed altri ancora: vediamo quali sono le sue peculiarità.

OPPO A18 arriva in Italia: specifiche tecniche e prezzo del nuovo budget phone

Crediti: OPPO

OPPO A18 misura 163,74 x 75,03 x 8,16 mm, pesa 188 grammi ed è disponibile nelle due colorazioni Glowing Black e Glowing Blue, per un’estetica che riprende la fotocamera incastonata nella doppia finitura posteriore disposta in senso verticale. È certificato IP54 e ha uno schermo IPS LCD da 6,56″ HD+ (1.612 x 720 pixel) in 20:9 con densità di 269 PPI, refresh rate a 90 Hz e luminosità di 720 nits.

Crediti: OPPO

La piattaforma hardware su cui si basa il MediaTek Helio G85 a 12 nm, SoC che include una CPU octa-core (2 x 2,0 GHz A75 + 6 x 1,8 GHz A55) e GPU Mali-G52 MC2. C’è un solo taglio di memoria da 4/128 GB di tipo LPDDR4x ed eMMC 5.1 con RAM virtuale fino a 4 GB ed espandibilità via microSD fino a 1 TB, mentre la batteria ha una capienza di 5.000 mAh. Il lettore d’impronte è posizionato di lato, il software è Android 13 con ColorOS 13.1, la connettività include dual SIM 4G, Wi-Fi 5 Dual Band, Bluetooth 5.3, GPS, USB-C e ingresso mini-jack. Infine la fotocamera, che dietro ha due sensori da 8+2 MP f/2.0-2.4 con sensore monocromatico e davanti un sensore da 5 MP f/2.2.

Il nuovo OPPO A18 è ufficiale in Italia: il dispositivo è già disponibile all’acquisto nello store ufficiale e su Amazon, al prezzo scontato di 119,9€ (nella sola configurazione da 4/128 GB e nelle colorazioni Glowing Blue e Glowing Black).

OPPO A18 – Scheda tecnica

Dimensioni di 163,74 x 75,03 x 8,16 mm per 188 grammi

Certificazione IP54

Display LCD da 6,56″ HD+ (1.612 x 720 pixel) con refresh rate a 90 Hz

da (1.612 x 720 pixel) con refresh rate a Lettore d’impronte digitali laterale

Raffreddamento passivo

SoC MediaTek Helio G85 a 12 nm

a 12 nm CPU octa-core (2 x 2,0 GHz A75 + 6 x 1,8 GHz A55)

GPU Mali-G52 MC2

4 GB di RAM LPDDR4X

di RAM LPDDR4X 128 GB di memoria eMMC 5.1 espandibile tramite micro SD

di memoria eMMC 5.1 espandibile tramite micro SD Batteria da 5.000 mAh

Supporto Dual SIM 4G, Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.3, GPS, USB Type-C, mini jack 3.5 mm

Fotocamera da 8 + 2 MP f/2.0-2.4

Selfie camera da 5 MP f/2.2

Sistema operativo Android 13 con ColorOS 13.1

