OPPO A38 ufficiale: ha un’anima budget ma non si fa mancare nulla

Protagonista di una valanga di indiscrezioni (con tanto di immagini e dettagli sul prezzo), OPPO A38 è ora ufficiale: un budget phone con specifiche tecniche modeste ma tanto stile. Ecco tutto quello che c'è da sapere sul nuovo arrivato della compagnia cinese, lanciato a sorpresa tramite il sito ufficiale.

OPPO A38: tutto quello che c'è da sapere sul nuovo budget phone

Design e display

Crediti: OPPO

Come anticipato dai leak precedenti, OPPO A38 si presenta come un dispositivo accessibile ma che non rinuncia ad un tocco di eleganza. Il design attinge a piene mani da quello dei fratelli maggiori A78 e A58, con la tipica scocca luccicante OPPO Glow. Lo smartphone offre uno schermo LCD da 6,59″ con risoluzione HD+ (1612 x 720 pixel) con refresh rate a 90 Hz, fino a 720 nit di luminosità ed un notch a goccia per la selfie camera. Il dispositivo misura 163,74 x 75,3 x 8,16 mm per un peso di 190 grammi; il lettore d'impronte digitali è posizionato di lato.

Specifiche tecniche e fotocamera

Crediti: OPPO

Rispetto ai pronostici (che vedevano il SoC Helio G80), le specifiche tecniche di OPPO A38 sono basate sul MediaTek Helio G85: si tratta di un chipset non recente con una frequenza massima di 2.0 GHz, accompagnato da 4 GB di RAM LPDDR4X e 128 GB di storage EMMC 5.1. La batteria è un'unità da 5.000 mAh con ricarica rapida SuperVOOC da 33W. Tra le altre caratteristiche troviamo il supporto Dual SIM 4G, un ingresso mini-jack per le cuffie, una porta Type-C, lo slot micro SD, Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.3 e GPS. Lato software è presente Android 13, tramite l'interfaccia ColorOS 13.1.

Il comparto fotografico si basa su una doppia fotocamera da 50 + 2 MP (f/1.8-2.4) con un obiettivo secondario mono; frontalmente abbiamo una selfie camera da 5 MP. Insomma, si tratta di un dispositivo basilare ma che non si fa mancare nulla: schermo a 90 Hz, ricarica rapida, Android 13, camera da 50 MP, tanta batteria, la presa per le cuffie e tanto stile.

OPPO A38 – Prezzo e uscita

Al momento il prezzo di OPPO A38 è ancora sconosciuto: il dispositivo è apparso a sorpresa sul sito ufficiale del brand (per gli Emirati Arabi) ma senza dettagli sulla disponibilità. Secondo le indiscrezioni passate, il terminale dovrebbe arrivare anche in Europa a circa 159€. Tuttavia non è dato di sapere se approderà o meno in Italia.

