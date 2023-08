OPPO A38 in arrivo in Europa: immagini, specifiche e prezzo del nuovo budget phone

La gamma di smartphone economici della serie A sta per ricevere una nuova aggiunta basica, stando a quanto riportato da un noto insider. OPPO A38 dovrebbe fare capolino in Europa a stretto giro e già si sa praticamente tutto tra immagini, dettagli sulle specifiche tecniche e prezzo (alle nostre latitudini).

OPPO A38: che cosa aspettarsi dal prossimo budget phone del brand cinese

Crediti: Sudhanshu1414

Il nuovo OPPO A38, in base a quanto si evince dal corposo leak delle ultime ore, sarà un budget phone stiloso caratterizzato da un design in linea con quello degli altri modelli della gamma A (basta dare un'occhiata ad A78 e A58). Lo smartphone dovrebbe offrire uno schermo LCD da 6,56″ HD+ (1612 x 720 pixel) con refresh rate a 90 Hz, un corpo IP54 ed un lettore d'impronte posizionato di lato. Trattandosi di un dispositivo budget non ci aspettiamo specifiche elevate (così come avvenuto con il precedente A36) e infatti il tutto è mosso dal MediaTek Helio G80 ed è alimentato da una batteria da 5.000 mAh (presumibilmente con ricarica da 18W).

Crediti: Sudhanshu1414

Dovemmo avere una sola configurazione da 4/128 GB ed una fotocamera doppia da 50 + 2 MP; frontalmente ci sarebbe spazio per un sensore da 5 MP (inserito in un notch a goccia). Presenti il supporto Dual SIM 4G, uno slot micro SD, l'ingresso mini jack da 3,5 mm, Bluetooth 5.3, WiFi, GPS e l'NFC per i pagamenti. Lato software ci sarebbe Android 13, tramite ColorOS 13.

Stando a quanto trapelato, OPPO A38 dovrebbe fare capolino in Europa a settembre, nelle colorazioni Black e Gold e al prezzo di 159€. Resta da vedere quali saranno i paesi interessati e se arriverà in Italia.

