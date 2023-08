Recensione TCL NXTPAPER 11: il solo display VALE l’ACQUISTO!

Di tablet Android ne abbamo visti in tutte le salse e soprattutto per tutte le tasche, ma nessuno di questi è mai emerso per un talento incontrastato oppure qualche caratteristica unica nel suo genere; per lo meno così è stato fino ad ora, ovvero il momento in cui ho ricevuto in prova questo nuovo TCL NXTPAPER 11.

E si, lo so che ci starete pensando: TCL non produce solo televisori, settore nel quale il brand è cresciuto tantissimo negli ultimi anni con dei prodotti davvero degni di nota, ma anche dispositivi home-audio, elettrodomestici, smartphone… e tablet, naturalmente.

Recensione TCL NXTPAPER 11

Design e Materiali

Il design del NXTPAPER 11di TCL rappresenta forse il suo punto di forza maggiore: si tratta di un tablet economico (o almeno si colloca nella fascia inferiore del mercato di medio livello, considerando il suo prezzo netto scontato di circa 200 euro), ma ha un aspetto e un feeling davvero piacevoli. È estremamente sottile e leggero, con una bella scocca metallica che conferisce al tablet un tocco più premium rispetto a quanto il prezzo indichi.

Sul retro del tablet si trova un camera bump piuttosto semplice che crea un piccolo rilievo di cui avrei potuto fare a meno, ma è abbastanza superficiale da non rendere il tablet instabile su una superficie. L'angolo in alto a destra della cornice ospita tasti del volume abbastanza facili da raggiungere, e la parte superiore effettiva della cornice ha il piccolo pulsante per l'accensione e lo sblocco del dispositivo; per quanto a primo impatto il suo aspetto possa ingannarvi, non è presente un lettore biometrico per le impronte digitali.

Passando alla parte anteriore del tablet, la caratteristica principale dell'intero NXT Paper è un rivestimento del display completamente opaco, il che significa che c'è meno riflessi e retroilluminazione inferiore rispetto alla maggior parte dei tablet presenti in circolazione; e no, non è assolutamente una pellicola che puoi rimuovere, anzi se odi questo tipo di finitura, allora è il caso di lasciar perdere questo modello.

Sul lato orizzontale di quel display c'è una piccola fotocamera selfie insieme a alcuni sensori, e il tutto si combina piuttosto piacevolmente. Gli speaker sono ben quattro e garantiscono una qualità audio di tutto rispetto; manca sempre il connettore AUX per le cuffie, e ci si dovrà accontentare della sola porta USB-C, praticamente tutto fare.

L'NXTPAPER 11 non necessariamente si piazza tra i tablet di fascia superiore, ma è un tablet piacevole al tatto e comodo da tenere, con un branding minimale e materiali solidi: insomma, tutte caratteristiche spesso assenti in prodotti cinesi che spesso popolano questa fascia di mercato pari a circa 200 euro o poco più.

Display

L'elemento distintivo del NXTPAPER 11 è il display opaco da 10.95″ pollici, appositamente progettato per risultare più delicato ai nostri occhi e rendere migliore l'esperienza d'uso notturna oltre che di lettura; è proprio a proposito di lettura che viene il bello, perchè lui è significativamente più grande di qualsiasi ebook reader attualmente sul mercato, perciò se fino ad ora non ne hai mai acquistato uno per via delle sue dimensioni ridotte, questo è forse il momento giusto.

La risoluzione del display è abbastanza standard, 1200 x 2000 pixel, ma non rappresenta un problema significativo perchè tutti i contenuti visualizzati risultano essere nitidi e mai pixellati. La luminosità può raggiungere 500 nit, anche questo valore non tra i più alti del mercato, ma tuttavia è sufficiente per la maggior parte delle situazioni e soprattutto grazie al rivestimento opaco ci toccherà preoccuparci molto meno dei riflessi e dell'abbagliamento, per cui sarebbero stati necessari un po' di nit in più ad aggirare il problema.

La modalità lettura inclusa, che trasforma il display in scala di grigi, è perfetta per utilizzare il tablet come ebook reader, tra le principali funzionalità che questo tablet si offre di fare; tuttavia, per onestà, va detto che con un display come questo non ci si può aspettare una nitidezza ed un dettaglio al pari di uno schermo con finitura lucida, che per forza di cose ha una resa completamente differente. Non è da bocciare, ovviamente, ma è sicuramente una caratteristica da valutare attentamente in fase di acquisto.

Hardware e Performance

Diciamo che se sul fronte display TCL ha fatto una scelta eccezionale e lodevole, sul fronte hardware ha un po' toppato: la CPU scelta è di Mediatek, l'Helio P60T, Octa-Core a 12nm risalente al lontano 2018, con una GPU PowerVR GE8320, 4GB di memoria RAM e 128GB di storage espandibile con MicroSD fino a 1TB extra. Insomma, un hardware che stona assolutamente con tutto il resto del dispositivo che, potenzialmente, avrebbe potuto essere quasi un leader in questa fascia di mercato: tale piattaforma hardware, nei benchmark, ovviamente resta indietro rispetto persino a soluzioni come i vari Unisoc, ma non voglio completamente spaventarvi. Mi spiego meglio.

Chi, come me, si trova a provare decine di dispositivi della stessa tipologia si renderà conto piuttosto velocemente del basso potenziale hardware di questo TCL NXTPAPER 11, ad esempio, ma ciò non vuol dire che lui non sia adatto assolutamente a nessuno. Per gli utilizzi multimediali lui è piuttosto affidabile, complici anche i certificati Widevine L1 qui presenti che vi assicurano una visione dei contenuti in streaming a massima risoluzione e qualità.

Per il resto lui nasce principalmente come dispositivo che vuole facilitare la visione dei contenuti, qualunque essi siano, senza affaticare troppo la vista: ci riesce perfettamente, su questo non c'è alcuna ombra di dubbio. Certo non vi nego che potrebbe venirvi voglia di utilizzarlo per giocare ai vostri titoli preferiti: potrete farlo, ovviamente, ma non abbiate grosse pretese perchè con l'hardware qui presente ci si dovrà accontentare per lo più di dettagli grafici bassi e framerate ballerino. La chiave di tutto, comunque, è la pazienza: è un tablet in cui i tempi di caricamento, anche con le app preinstallate, possono essere molto lunghi perciò è bene che non andiate di fretta.

Software

TCL ha implementato una versione abbastanza standard di Android 13 sul suo tablet: l'interfaccia utente e le app predefinite sono tutte più o meno standard, con un piccolo zampino da parte del brand, piuttosto minimale e decisamente attraente nell'interfaccia grafica, e poche aggiunte funzionali, soprattutto nell'ottimizzazione delle funzioni del display.

L'aspetto che un po' influenza negativamente, in generale, il mio giudizio sul software di un qualuque dispositivo sono le app presintallate a bordo al primo avvio: anche questo tablet ne presenta qualcuna, del calibro di CamScanner, Booking e poche altre, ma se questo è lo scotto da pagare per mantenere il prezzo di listino più accessibile, me ne farò una ragione. Per il resto, peccato che TCL non preveda nativamente una penna per sfruttare a pieno il potenziale di questo schermo: a listino neanche è presente, perciò se vorrete utilizzarne una potrete acquistare qualcosa di terze parti comodamente su Amazon.

Fotocamera

La fotocamera presente su questo modello di TCL, poi, è da 8MP con messa a fuoco automatica, flash led e possibilità di registrare video in FullHD a 30 fps. Come la tradizione vuole sui dispositivi di questa categoria, non c'è da aspettarsi moltissimo da fotocamere di questo genere anche se, devo dire, analizzando gli scatti al computer di questo NXTPAPER 11, devo dire di essere rimasto piacevolmente sorpreso.

Tralasciato il fatto che di base i colori siano un po' spenti e freddi, le fotografie ottenute dal tablet di TCL non sono davvero niente male: godono di una buona definizione, buona nitidezza e dettagli. La messa a fuoco è realmente veloce e seppur l'ampiezza del campo visivo non sia tra le migliori devo dire che complessivamente le foto risultano essere utilizzabili in praticamente ogni contesto. Certo, quando scattiamo in ambienti chiusi e con poca luce il risultato non è tra i migliori, ma rimane accettabile.

Un po' più scadenti, invece, sono i selfie prodotti da questo NXTPAPER 11: solamente sufficienti in buone condizioni di luce, più scadenti al chiuso e con poca luce. Per le videochiamate vi consiglio di illuminarvi bene il volto con una luce per non incontrare difficoltà. I video sono promossi: la definizione non è altissima, ma la stabilizzazione è per certi versi anche migliore di alcuni smartphone economici.

Autonomia

La batteria da 8000 mAh garantisce un'autonomia nello streaming video a massima luminosità per circa 10 ore o poco più; utilizzarlo con lo schermo in bianco e nero può far salire questi numeri fino a 12-13 ore circa di utilizzo complessivo, valori nel complesso buoni ma non all'altezza di un qualsiasi altro ebook reader. Personalmente preferirei più questo TCL NXTPAPER 11 ad un Kindle, ad esempio: sono disposto a sacrificare l'eccellente autonomia dell'ebook reader di Amazon, in funzione di un display nettamente più grande ed estremamente più di qualità.

In quanto a ricarica, il dispositivo di TCL supporta fino a 18W, che si traduce in tempi complessivi di ricarica piuttosto lunghi per cui è consigliato ricaricare di notte; molto comoda la funzione di ricarica inversa che permette di usare il tablet come “sorgente di alimentazione” per ricaricare altri devices.

Prezzo e Considerazioni

L'NXTPAPER 11 rappresenta un vero mix letale, oserei dire: è un tablet praticamente diverso da qualsiasi altro prodotto presente sul mercato dei tablet, ma allo stesso tempo arriva in netto ritardo su alcuni aspetti chiave, uno tra tutti l'hardware estremamente datato. Mentre il suo display è estremamente interessante e funziona molto bene per la lettura, ci sono problemi significativi di prestazioni che lo rendono una fatica da utilizzare quotidianamente.

Se, tuttavia, siete alla ricerca di un ebook reader dall'ottimo display e dall'eccellente costruzione, oltre che dotato di un software più versatile di un classico ebook reader, allora spendere poco più di 200 euro per acquistare questo NXTPAPER 11 di TCL non sarà assolutamente un problema.

N.B. Se non doveste visualizzare il box con codice o il link all'acquisto, vi consigliamo di disabilitare l'AdBlock.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le