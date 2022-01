OPPO A36 ufficiale: un low cost che punta allo stile

OPPO sta gradualmente aggiornando tutta la sua serie A per il 2022, introducendo nel mercato anche il modello A36. Parliamo di un dispositivo 4G con alcune specifiche tecniche interessanti, specie nel design, a cui si abbina un prezzo onesto.

OPPO A36: tutto quello che c'è da sapere

Design e specifiche tecniche

Lo smartphone si presenta meno squadrato rispetto, ad esempio, al fratello maggiore A96, sebbene ne segua le linee stilistiche specie nel camera bumper. Inoltre, il design si arricchisce di una scocca in vetro opaco, non comune in questa fascia di prezzo. Passando al display, troviamo un pannello IPS LCD solo HD+ da 6.56″, ma con refresh rate a 90 Hz e campionamento del tocco a 180 Hz.

Per l'hardware interno, apprendiamo che OPPO A36 è dotato di un chipset Snapdragon 680, ultimo SoC 4G del produttore e primo per il brand cinese, accompagnato da 8 GB RAM e 256 GB storage, che per la categoria è abbastanza alto, oltre al fatto di poterla espandere fino a 1 TB. Per la batteria troviamo un modulo da 5.000 mAh con ricarica standard, mentre il software è fermo ad Android 11 con ColorOS 11.1. La fotocamera si divide in due sensori posteriori da 13 + 2 MP e per la selfie camera punch-hole è invece da 8 MP.

OPPO A36 – Prezzo e disponibilità

Il nuovo OPPO A36 arriva in Cina ad un prezzo di circa 207€ (1.499 yuan), che per la configurazione presentata sono tutto sommato onesti. Considerando che questi smartphone tendono ad infoltire la fascia media del brand anche nel nostro mercato, ci aspettiamo quanto meno un rebrand di questo smartphone anche da noi.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il