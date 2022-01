Il prossimo Motorola Razr potrebbe ispirarsi a Xiaomi Mi MIX Alpha, ma con qualcosa in più

Il 2019 ha visto il debutto del concept phone Xiaomi Mi MIX Alpha, dispositivo caratterizzato da un display Surround, che gira tutt'intorno al corpo dello smartphone. Una novità assoluta che ha creato anche un discreto interesse nei rivali del brand ma che alla fine si è trasformato in un nulla di fatto: troppo complesso da realizzate, troppo futuristico e – soprattutto – eccessivamente salato sia per i costi di produzione che nel prezzo di vendita. Questa tecnologia potrebbe restare solo un sogno, eppure pare che Motorola stia pensando ad un modello Razr dotato del medesimo display.

Motorola Razr con display Surround: sogno o… Xiaomi Mi MIX Alpha?

In fondo lo storico marchio non è di certo nuovo ai dispositivi sperimentali: nel 2020 abbiamo assistito al ritorno di Motorola Razr, in versione 5G e dotato di un display pieghevole (date un'occhiata alla nostra recensione). A quanto pare Motorola potrebbe avere un ennesimo modello da tirar fuori dal cilindro. Il 23 dicembre 2021 sono stati pubblicati dei brevetti relativi ad uno smartphone equipaggiato con un display Surround, proprio come Xiaomi Mi MIX Alpha. A differenza di quest'ultimo, pare che il flagship di Motorola sia particolarmente incentrato sull'uso della Pen.





I brevetti in questione mostrano uno smartphone dotato di un display flessibile che corre tutt'intorno al corpo, andando a coprire anche il retro del dispositivo. Lungo il bordo inferiore sono presenti lo slot SIM e la porta Type-C per la ricarica, insieme al microfono e uno speaker. Il bordo superiore ospita un secondo altoparlante e il pulsante di accensione. Non viene fatta menzione del comparto fotografico, quindi non è dato di sapere come sarà composto il modulo principale. Frontalmente potremmo avere un punch hole oppure un sensore sotto lo schermo. Il terminale presenta il supporto alla Pen eppure non pare che ci sia un alloggiamento dedicato.

In termini di funzionalità i brevetti svelano una caratteristica unica, che dovrebbe rendere il dispositivo appetibile e che sfrutta il design tutto schermo e la sensoristica. In pratica, quando si estrae dalla tasca il presunto Motorola Razr Surround i sensori rileveranno come viene tirato fuori e regoleranno automaticamente l'interfaccia. Il terminale è a testa in giù? Non ve ne accorgerete nemmeno perché l'UI e il posizionamento dei tasti virtuali sarà regolato in automatico.

Comunque, come al solito in questi casi, è bene ricordare che questo dispositivo potrebbe non vedere mai la luce e restare solo un brevetto. In fondo il prezzo al cambio di Xiaomi Mi MIX Alpha (circa 2.500€) rendeva il concept phone proibitivo e la stessa casa di Lei Jun ha dovuto riconoscere che il gioco non vale la candela. E se invece fosse Motorola il primo brand a lanciare uno smartphone con display Surround “commerciale”? Vedremo cosa ci riserverà il 2022 (ed il futuro)!

