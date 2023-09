OPPO A58 ufficiale in Italia: stile premium ad un prezzo contenuto

Dopo il modello A58 5G, presentato a fine 2022, il fratello minore OPPO A58 4G arriva in Italia: si tratta di una variante più economica ma con alcune migliorie non soltanto dal punto di vista estetico ma anche sotto quello funzionale: ecco tutte le novità tra specifiche tecniche, prezzo e uscita nel nostro paese.

OPPO A58 4G ufficiale: tutte le novità del modello di fascia medio/bassa

Design e display

Crediti: OPPO

OPPO A58 4G misura 165.7 x 76 x 8 mm e pesa 192 grammi, per uno schermo IPS LCD più ampio: rispetto a quello da 6,56″ HD+ del modello 5G ha un 6,72 Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel). Perde però il refresh rate a 90 Hz, fermandosi ai quasi anacronistici 60 Hz, mantenendo invece il sensore d'impronte laterale. È disponibile in due colorazioni: Glowing Black e Dazzling Green, per una scocca realizzata in plastica con design punch-hole anziché col notch del modello 5G.

Specifiche tecniche e fotocamera

Crediti: OPPO

Il SoC è sempre MediaTek, ma invece del Dimensity 700 a 7 nm del modello 5G c'è l'Helio G85 a 12 nm. È un chipset che include una CPU octa-core a 2,0 GHz Cortex-A75 e una GPU ARM Mali-G52 MC2, assieme a 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna eMMC 5.1 espandibile via microSD. La batteria rimane una 5.000 mAh con ricarica rapida a 33W, la connettività offre 4G, Wi-Fi ac Dual Band, Bluetooth 5.3, NFC, sensore IR, GPS e USB-C 2.0, e ci sono speaker stereo, doppia fotocamera da 50+2 MP f/1.8-2.4 e selfie camera da 8 MP f/2.0, oltre ad Android 13 con ColorOS 13.1.

OPPO A58 4G – Prezzo e disponibilità in Italia

Dopo il debutto in alcuni mercati asiatici, OPPO A58 4G è ufficiale anche in Italia al prezzo di 249,9€ (per la sola configurazione da 6/128 GB). Il dispositivo è acquistabile su OPPO Store e a breve anche su Amazon e presso i principali rivenditori di elettronica.

