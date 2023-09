iPhone 15: il tempo degli iPhone Mini è giunto al termine

Siamo giunti alla fine di un'era, per quanto breve, nella storia di Apple: mi riferisco agli iPhone Mini, un tentativo di Cupertino di riportare in auge gli smartphone compatti. Tentativo che è iniziato nel 2020 con iPhone 12 Mini, ma il cui risultato è stato tutt'altro che entusiasmante, con risultati di vendita che hanno fatto desistere la compagnia dal lanciare un nuovo modello dopo iPhone 13 Mini del 2021. Non abbiamo avuto iPhone 14 Mini e non avremo iPhone 15 Mini, e dopo tre anni di disponibilità si avvicina il momento in cui non sarà più possibile acquistare nessun modello fra quelli rilasciati negli scorsi anni.

Il lancio della serie iPhone 15 segnerà l'inizio della fine per i modelli Mini

Lo afferma l'insider Mark Gurman di Bloomberg: negli Stati Uniti, le scorte di magazzino di iPhone 13 Mini sono prossime all'esaurimento, e bisogna attendere dalle 2/3 settimane alle 6/8 settimane per ordinare alcuni modelli. E con il lancio di iPhone 15, previsto in questi giorni, questa disponibilità potrebbe essere definitivamente interrotta, per lo scorno di chi vorrebbe acquistare l'ultimo degli iPhone Mini.

Questo non significa che non sarà più possibile acquistarlo nell'immediato, fra scorte di store ufficiale e rivenditori, ma con lo stop alla produzione prima e lo stop alla commercializzazione a breve potrebbe non essere più così facile trovarlo in vendita. Per quanto ciò rappresenti una brutta notizia per alcuni, i dati di vendita ci dicono che iPhone 13 Mini abbia rappresentato solo il 3% delle vendite della serie. Chi in futuro vorrà avere uno smartphone più piccolo del solito avrà due scelte, quindi: o il modello base di iPhone 15 e futuri o il prossimo iPhone SE 4.

