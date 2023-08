iPhone SE 4 sarà “rivoluzionario”: svelate tutte le novità

Di iPhone SE 4 si parla da molto tempo: a differenza dei modelli principali, la serie SE si aggiorna in maniera più erratica, non seguendo la cadenza annuale delle serie di punta. L'ultimo modello SE l'abbiamo avuto nel 2022, ma pare che per il suo successore bisognerà attendere ancora anni: il risultato sarebbe però uno smartphone decisamente nuovo e diverso da quello precedente.

iPhone SE 4 sarà tutto nuovo, fra design e specifiche tecniche

iPhone SE 3

A dirlo sono leaker come @URedditor, secondo cui iPhone SE 4 erediterà lo stesso chassis di iPhone 14, e questo comporterebbe un grosso cambiamento. In primis, anche il modello SE avrebbe così il notch con Face ID, dando quindi l'addio al Touch ID, ormai presente unicamente sul modello SE di attuale generazione. Ovviamente un'altra differenza sarebbe l'adozione della porta USB-C, che avrebbe però una velocità inferiore rispetto ai modelli più avanzati.

Altre novità sarebbero il display OLED e il modem 5G, a cui da tempo Apple sta lavorando per crearne una versione proprietaria e slegarsi dalla necessità di farseli fornire da Qualcomm. Nonostante lo chassis sarebbe quello di iPhone 14, il prossimo modello SE dovrebbe anche prendere ispirazione da iPhone 15 e dal chiacchierato tasto Azione.

Le novità sarebbero anche dentro alla scocca, dove oltre al modem 5G ci sarebbe un inedito SoC a 3 nm prodotto da TSMC: resta da vedere se si tratterà dell'A17 Bionic con processo N3B o del successivo A18 Bionic con processo N3E. Se vi aspettate grosse novità anche per la fotocamera, invece, preparatevi a rimanere delusi perché si vocifera che lo smartphone avrà un singolo sensore. Ci vorrà ancora tempo, però, perché il lancio di iPhone SE 4 è previsto non prima del 2025.

