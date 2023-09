iPhone 15 Pro/Pro Max: come funziona il nuovo tasto Azione

Lungo il rinnovato frame perimetrale di iPhone 15 Pro e 15 Pro Max c'è una novità degna di nota: via lo storico switch per il Silenzioso, presente sin dal 2007 e che rimane solo iPhone 15 e 15 Plus, al suo posto viene introdotto il nuovo tasto Azione. Sul lato sinistro della scocca, adesso realizzata in lega di titanio, sopra ai soliti tasti del volume è stato aggiunto un tasto che, seppur esteticamente sia differente, è una diretta eredità di quello di Apple Watch Ultra.

Apple porta il tasto Azione anche sui nuovi iPhone 15 Pro e 15 Pro Max: ma a cosa serve?

Rispetto al precedente switch, il vantaggio di questo tasto Azione è la personalizzazione che offre ai possessori di iPhone 15 Pro e 15 Pro Max. Come spesso accade nel caso di Apple, non è un qualcosa di inedito e andando indietro nel tempo si trovano numerosi esempi di telefoni e smartphone con tasti aggiuntivi; ma se si guarda al panorama più tipicamente mainstream, solamente gli ultimi iPhone offrono questo tipo di esperienza.

Alla prima configurazione, il tasto esegue la stessa azione del vecchio switch, attiva o disattiva la modalità Silenziosa per le notifiche. Per migliorarne la fruibilità, Apple ha utilizzato un motorino di feedback aptico per restituire un'esperienza tattile adeguata, oltre alla sinergia con l'Isola Dinamica che reagisce visivamente all'azione eseguita. E le azioni eseguibili sono diverse, ecco quali:

Silenzioso : così come il vecchio switch, attiva o disattiva la modalità Silenziosa per le notifiche

: così come il vecchio switch, attiva o disattiva la modalità Silenziosa per le notifiche Fotocamera : apre l'app fotografica e scatta una foto o avvia la registrazione di un video

: apre l'app fotografica e scatta una foto o avvia la registrazione di un video Torcia : accende e spegne il flash LED posteriore

: accende e spegne il flash LED posteriore Memo Vocale : avvia una registrazione audio dall'app dedicata

: avvia una registrazione audio dall'app dedicata Traduci : apre l'app del traduttore e avvia la traduzione vocale o testuale

: apre l'app del traduttore e avvia la traduzione vocale o testuale Full Immersion : attiva o disattiva la modalità Focus

: attiva o disattiva la modalità Focus Lente d'Ingrandimento : apre la fotocamera per inquadrare e ingrandire testi e oggetti di piccole dimensioni

: apre la fotocamera per inquadrare e ingrandire testi e oggetti di piccole dimensioni Comando Rapido : avvia una scorciatoia creata nell'app Comandi Rapidi

: avvia una scorciatoia creata nell'app Comandi Rapidi Accessibilità: accede a funzioni di accessibilità come VoiceOver, Zoom, AssistiveTouch, ecc.

A questo punto, qualcuno potrebbe chiedersi: ma se cambio il funzionamento del tasto Azione, come imposto il Silenzioso? Apple fa presente che, in tal caso, l'utente può impostarlo usando il Centro di Controllo oppure i filtri Full Immersion.

