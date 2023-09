Recensione OPPO A98: medio di gamma con uno STREET PRICE al TOP!

Seppur con un po' di ritardo rispetto al periodo di lancio, ci troviamo a mettere le mani in questi giorni sul nuovo OPPO A98, e forse è il momento migliore per farlo. Vi spoilero già che si tratta di un midrange senza infamia e senza lode che, come da tradizione OPPO, è arrivato sul mercato ad un prezzo piuttosto proibitivo se relazionato alla sua scheda tecnica: parliamo di 449 euro di listino per, sostanzialmente, uno Snapdragon 695 e 8GB di RAM.

Tuttavia, fortunatamente, il prezzo ha subito un significativo ribasso di circa 150-200€ e questo ha reso l'Oppo A98 5G una scelta molto più attraente e accessibile, motivo per cui approfondirlo ora è stata una scelta mirata.

Recensione OPPO A98

Design e Materiali

L'upgrade estetico dell'OPPO A98 5G rispetto al suo predecessore A96 è molto evidente, già solo confrontando le foto dei dispositivi si notano le differenze. Il nuovo design del dispositivo appare notevolmente rinnovato e personalmente ritengo che il modulo della fotocamera a forma di pillola disposto verticalmente, combinato con il pannello posteriore che eccezionalmente non trattiene impronte, dia un aspetto e una sensazione più premium rispetto la fascia di appartenenza del dispositivo. Questo per dirvi che, nonostante sia realizzato in plastica, il telefono non sembra affatto economico.

Le colorazioni disponibili sono diverse, ma la più carina secondo me è la Dreamy Blue: questa cambia quando la luce riflette, proiettando un leggero bagliore nei toni del viola, del rosa e talvolta dell'arancione. Tuttavia se preferite un qualcosa di più classico e tradizionale si potrà optare per la variante Cool Black, come questa in mio possesso, che punta maggiormente alla semplicità ed eleganza. Frontalmente lo smartphone è abbastanza tradizionale: cornici molto sottili con rapporto schermo-corpo del 91,4% e un singolo foro centrale per la selfie camera.

Nonostante io abbia mani grandi, non sono sicuramente un grande fan degli smartphone di grandi dimensioni, ed anzi con gli anni personalmente sto facendo l'upgrade dei miei smartphone cercando sempre modelli più compatti. Personalmente, ritengo che questo OPPO A98 non sia il più semplice da tenere in mano a causa dei suoi bordi imponenti, e poiché è anche leggero, pesando solo 192 grammi, c'è la sensazione che possa scivolare dalle mani se non lo impugniamo saldamente. Ad ogni modo in confezione trovate la custodia in silicone che risolve tutti questi problemi di cui vi accennavo.

Per il resto lo smartphone segue i trend della sua fetta di mercato. E' dotato di un tasto di accensione sulla destra che integra anche il sensore biometrico per lo sblocco, mentre in basso c'è il connettore USB-C per la ricarica insieme al microfono primario, lo speaker (l'altro secondario è integrato nella capsula auricolare) e soprattutto l'agognato jack da 3.5mm per le cuffie che continuo ad apprezzare ancora. Sulla sinistra, invece, il solito regolatore del volume oltre che il carrello SIM che consente anche l'espansione della memoria.

Display

Parlando del display, l'OPPO A98 5G è dotato di un display IPS LCD da 6,72 pollici FHD+. Anche se tecnicamente non rappresenta un grande salto in avanti rispetto all'OPPO A96 dell'anno precedente, il produttore cinese ha comunque trovato il modo di migliorarlo integrando un refresh rate del display a 120Hz, garantendo così un'esperienza più fluida nel complesso. Come al solito la gestione della frequenza di aggiornamento è impeccabile negli smartphone di OPPO che si adattano automaticamente in modo efficace nei vari scenari di utilizzo.

Parlando di qualità nuda e pura, posso dirvi che ormai i display IPS, personalmente, non rientrano tra i miei preferiti; in questo modello specifico la luminosità massima supera di poco i 600 nits, valori non tra i più bassi, ma di sicuro lontani dall'assicurare una visione impeccabile dei contenuti sotto la luce del sole. Buona la calibrazione dei colori, ma OPPO ci ha abituato a qualcosa in più nel corso degli anni. Forse dall'azienda avrei desiderato un display con una marcia in più, non ve lo nascondo.

Hardware e Performance

Passando alla parte tecnica, l'OPPO A98 5G è alimentato da un processore Qualcomm Snapdragon 695 ed è dotato di 8GB di RAM e 256GB di memoria interna. La RAM può essere estesa virtualmente fino a 16GB mentre lo storage interno, tramite MicroSD, può raggiungere 1TB massimo. La premessa iniziale del rapporto prezzo/scheda tecnica si riferiva proprio a questo aspetto: chiedere 449 euro per uno Snapdragon 695 nel 2023, probabilmente, è un po' troppo per chiunque tant'è che nel giro di qualche settimana OPPO stessa si è assestata con i prezzi di questo smartphone, offrendolo spesso in sconto a cifre ben più ragionevoli.

Al di là degli aspetti economici, però, le attività di base come la navigazione sui social media non rappresentano un problema per l'OPPO A98 5G, il quale gestisce molte applicazioni con una certa facilità ed è in grado di operare in modo soddisfacente anche in multitasking, sebbene ci siano state alcune rare occasioni in cui alcune app si sono riavviate dall'inizio dopo essere state riaperte dalla schermata delle app recenti.

L'uso in gaming è accettabile quando si scende a compromessi di carattere grafico; a dettagli medi o bassi si riesce a giocare anche a titoli come Call of Duty, mentre è impossibile pensare di avere una qualità grafica superiore.

Software

L'ultimo arrivato della serie A di OPPO possiede un software basato su Android 13 con interfaccia ColorOS 13.1. La cosa positiva del software di OPPO è che è davvero ricco di funzionalità che rendono più completa la user experience.

Il lato negativo, però, è che l'interfaccia utente risulta essere un po' pesantuccia in alcuni contesti, soprattutto su uno smartphone di questa fascia, oltre al fatto che OPPO continua ancora sulla strada delle partnership con varie software house che vi metteranno di fronte a diverse app preinstallate a bordo del dispositivo alla prima accensione.

Fotocamera

Le fotocamere influenzano notevolmente le decisioni di molti utenti quando si tratta di acquistare un nuovo smartphone, ma l'OPPO A98 5G vanta un comparto fotografico interessante, almeno tecnicamente parlando. La fotocamera principale da 64MP è affiancata da una lente di profondità da 2MP e una micro lente da 2MP che può raggiungere uno zoom tipo microscopio fino a 40X., una lente abbastanza insolita da trovare su uno smartphone che garantisce scatti molto diversi da una lente macro tradizionale. Sul fronte, infine, c'è una fotocamera selfie da 32MP.

Le foto diurne sono di buona qualità, con scatti da 16MP. Tuttavia, è possibile selezionare la modalità Hi-Res per catturare immagini ad una risoluzione massima, sebbene questo richieda tempi di esposizione più lunghi, ma offre dettagli notevolmente migliori quando si effettua lo zoom. La fotocamera principale mostra limiti soprattutto in condizioni di scarsa illuminazione o esposizione difficile, in cui la messa a fuoco può avere difficoltà e il rumore diventa evidente nelle aree più scure.

Per quanto riguarda i video la registrazione si limita al 1080p sia per la fotocamera posteriore che per quella anteriore. La lente selfie è abbastanza buona e si adatta alle aspettative per questa fascia di prezzo. Non c'è l'autofocus, ma sono disponibili diverse opzioni di filtro e modalità bellezza da applicare in anticipo.

Autonomia

Non è un segreto che anche nelle fasce di prezzo medio, OPPO prenda sul serio la questione batteria e ricarica. L'OPPO A98 5G non fa eccezione, con una batteria da 5.000mAh che si ricarica rapidamente grazie alla tecnologia SUPERVOOC da 67W, la quale garantisce in soli 18 minuti una carica 0-50% e in 44 minuti una 0-100%.

Al di là dei tempi di ricarica, che nella pratica risultano essere superiori di un 5-7% rispetto quanto dichiarato dall'azienda, l'autonomia dello smartphone complessivamente è promossa a pieni voti, dal momento che si riesce a raggiungere un giorno e mezzo di utilizzo senza privazioni di alcun tipo.

Prezzo e Considerazioni

In definitiva, ragazzi, avrete intuito il prezzo di listino di 449 euro; ad ogni modo lo street price è inferiore ai 300 euro al momento in cui scrivo questo articolo e per questa cifra l'OPPO A98 5G certamente lascia il segno nel segmento degli smartphone di fascia media. Con il suo design accattivante, una buona durata della batteria, ed un comparto fotografico più che sufficiente, lo smartphone offre un'esperienza completa per molti utenti.

