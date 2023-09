Xiaomi 14, Redmi K70 e POCO F6: avvistate le prime ROM MIUI 15

Utenti Xiaomi, a noi: l'aggiornamento ad Android 14 sta arrivando, e anche se inizialmente potrebbe farsi strada sotto forma di MIUI 14 il vero salto ci sarà con la MIUI 15. E come ogni major update a cui ci ha abituati l'azienda cinese, anche per la quindicesima edizione della UI Xiaomi il lancio ufficiale è previsto assieme ai prossimi smartphone di punta. Mi riferisco principalmente a Xiaomi 14 e 14 Pro per quanto riguarda il brand principale, ma ci sono anche Redmi K70 e POCO F6, le rispettive ammiraglie dei suoi sub-brand.

Le prime ROM MIUI 15 appaiono in rete, e sono di smartphone inediti Xiaomi, Redmi e POCO

Crediti: Xiaomiui

A confermare questa dinamica c'è il nuovo leak del team Xiaomiui, che ha riportato l'esistenza delle prime ROM MIUI 15 con Android 14. Come indica la stringa alfanumerica “V15.0.0.x” che li accompagna, si tratta di firmware interni e privati, mentre quando vedremo quelli siglati “V15.0.x.0” o simili significherà che sono pronti alla pubblicazione. Ecco la lista trapelata:

Xiaomi 14 V15.0.0.1.UNCEUXM (MIUI 15 EEA)

Xiaomi 14 Pro V15.0.0.1.UNBEUXM (MIUI 15 EEA) V15.0.0.1.UNBCNXM (MIUI 15 China)

Redmi K70 V15.0.0.3.UNKCNXM (MIUI 15 China)

Redmi K70 Pro V15.0.0.2.UNMCNXM (MIUI 15 China)

Redmi K70E V15.0.0.2.UNLCNXM (MIUI 15 China)

POCO F6 V15.0.0.1.UNLEUXM (MIUI 15 EEA) V15.0.0.1.UNLMIXM (MIUI 15 Global) V15.0.0.1.UNLINXM (MIUI 15 India)

POCO F6 Pro V15.0.0.1.UNKEUXM (MIUI 15 EEA) V15.0.0.1.UNKMIXM (MIUI 15 Global) V15.0.0.1.UNKINXM (MIUI 15 India)



Sia che si parli della serie Xiaomi 14 che di quelle Redmi K70 e POCO F6, parliamo di smartphone che arriveranno da qui a fine 2023/inizio 2024, periodo in cui avverrà anche l'esordio della MIUI 15. Come al solito, il lancio iniziale avrà luogo prima in Cina con la serie 14, mentre per l'aggiornamento in Europa bisognerà presumibilmente attendere l'inizio del 2024. Se voleste sapere se il vostro smartphone e tablet Xiaomi riceverà la MIUI 15, scopritelo nell'articolo dedicato.

