Xiaomi e Android 14: l’aggiornamento MIUI 14 Global sta arrivando

Da qualche mese, Xiaomi ha ufficialmente dato via al programma di Beta Testing per l'aggiornamento ad Android 14, ma quando arriverà ufficialmente al pubblico? Ancora non lo sappiamo, la compagnia non ha ancora fatto annunci in tal senso, ma in casi come questi intervengono gli insider, che spulciando in rete riescono a tirar fuori le prove del lavoro del team di sviluppo Xiaomi.

Appaiono in rete le prime ROM MIUI 14 Global di Xiaomi basate su Android 14

Anche se manca la data di rilascio ufficiale, è lapalissiano che nel dietro le quinte di Xiaomi stiano lavorando per spianare la strada per quando il major update sarà pronto. Non a caso, nei server Xiaomi sono state individuate tre ROM che fanno al caso nostro: mi riferisco alla MIUI 14 Global basata su Android 14, presente sia per Xiaomi 13 (“fuxi“) che per 13 Pro (“nuwa“) e 12T (“pluto“), cioè tre dei modelli che compongono il succitato beta testing (manca Pad 6, ma tant'è).

Si tratta però di ROM sperimentali, data la numerazione diversa dalle ROM pubbliche: normalmente, infatti, le ROM hanno una numerazione V14.0.x.0 (dove la X indica le varie versioni incrementali), mentre qua sono siglate V14.0.0.x. Nello specifico, sono la V14.0.0.1.UMCMIXM per Xiaomi 13, V14.0.0.1.UMBMIXM per Xiaomi 13 Pro e V14.0.0.1.ULQMIXM per Xiaomi 12T. C'è poi un altro dubbio che non possiamo ancora snodare: Android 14 uscirà con MIUI 14 o MIUI 15? Verrebbe da dire la seconda opzione, visto che i riferimenti alla 15° edizione della MIUI stanno aumentando, ma non c'è ancora niente di sicuro.

