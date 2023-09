Dove comprare le Redmi Buds 5: ANC da paura, a soli 41€

Oltre ai nuovi smartphone della serie Redmi Note 13, Xiaomi ha lanciato anche un paio di auricolari true wireless economici, una soluzione dotata di ANC avanzato ma proposta ad un prezzo davvero niente male. Andiamo a scoprire dove comprare le Redmi Buds 5: un accessorio imprescindibile per chi cerca delle TWS di qualità ma senza spendere una fortuna!

Redmi Buds 5: dove comprare le nuove TWS di Xiaomi

Quest'anno Xiaomi ha deciso di lanciare un unico modello e mettere da parte (almeno per il momento) la versione Pro. Il risultato sono degli auricolari TWS migliori rispetto alla generazione precedente, ad un prezzo super conveniente. Le Buds 5 offrono una cancellazione del rumore ANC migliorata (fino a 46 dB), indossabilità in-ear, Bluetooth 5.3 e tanto altro. Oltre alla versione standard è presente anche una in collaborazione con il brand di street wear AAPE (con una scocca Camouflage). Se volete saperne di più sugli auricolari true wireless di Xiaomi eccovi il nostro approfondimento. Per mettere le mani sulle TWS, continuate a leggere per scoprire dove comprare le Redmi Buds 5 (anche nella variante AAPE)!

GizTop

In caso di coupon e offerte, oppure del debutto su altri store, aggiorneremo questa pagina con tutte le novità dedicate alla nuove Redmi Buds 5.

