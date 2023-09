iPhone 15 è un segugio: localizza gli amici a distanze incredibili

Uno degli upgrade della serie iPhone 15 di cui si parla meno è sicuramente l'introduzione di un chip UWB (Ultra Wideband) di nuova generazione che permette una migliore comunicazione tra i dispositivi che ne fanno utilizzo. Per quanto possa sembrare banale, però, i benefici si notano immediatamente, soprattutto nelle localizzazioni di altri iPhone e degli Apple Tag.

Localizzazione fino a 60 metri grazie al nuovo chip UWB di iPhone 15

In un video registrato dallo youtuber Teknofilo, possiamo vedere in azione la nuova localizzazione di iPhone 15 Pro che grazie al chip UWB di seconda generazione è in grado di offrire indicazioni per il ritrovamento di altri dispositivi ad una distanza che arriva addirittura a 60 metri.

Ovviamente il test viene condotto nelle migliori delle condizioni possibili: lo youtuber si trova all'aperto e in mezzo a tanta gente ed è lecito aspettarsi che la situazione potrebbe essere molto diversa nel caso in cui il test fosse condotto in un ambiente chiuso con interferenze create da porte e muri.

Il risultato, tuttavia, è davvero impressionante: le funzioni “Find my” di iPhone guadagnano un boost nelle prestazioni non da poco, ma i rumor indicano che il nuovo chip UWB potrebbe funzionare anche da collegamento per Apple Vision Pro. Non ci resta che attendere novità sotto questo punto di vista.

