vivo V29 Pro arriverà a settembre ma non sarà per tutti

Nel corso dei mesi estivi abbiamo assistito al debutto di vari modelli della serie V29, ma attualmente manca all'appello un dispositivo. L'azienda asiatica non ha ancora lanciato vivo V29 Pro, il maggiore della famiglia, tanto da far ipotizzare che quest'anno non avremmo avuto il modello superiore. E invece le ultime novità riportano proprio il contrario: la versione Pro esisterebbe e sarebbe anche in dirittura d'arrivo.

vivo V29 Pro si farà: ecco le ultime indiscrezioni sul nuovo mid-range per il mercato Global

V29 – Crediti: vivo

Al momento la serie è composta da V29 Lite, V29 standard e V29e: tuttavia sarebbe previsto anche il lancio Global di vivo V29 Pro. Il dispositivo dovrebbe essere presentato entro fine settembre ma pare che si tratterà di un'esclusiva per il mercato indiano. Attualmente questo è tutto quello che sappiamo (ricordiamo che si tratta di un leak), tuttavia non è difficile fare delle ipotesi plausibili.

V29 – Crediti: vivo

Il recente vivo V29 altro non è che un rebrand di vivo S17 (lanciato in Cina a maggio), con lo stesso design, le medesime specifiche ed una telecamera in più (50 + 8 + 2 MP, la variante cinese non presenta il sensore per la profondità di campo). A questo punto è possibile immaginare l'identità di vivo V29 Pro: in questo caso potrebbe trattarsi di un rebrand di S17 Pro. Di conseguenza dovremmo avere un look identico a quello della versione standard, ma un chipset Dimensity 8200 ed una fotocamera da 50 + 8 + 12 MP con OIS ed un teleobiettivo. Ovviamente si tratta solo di un'ipotesi: non resta che attendere ulteriori indiscrezioni o una conferma da parte della compagnia asiatica!

