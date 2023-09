Xiaomi rinnova la sua friggitrice smart: ancora più grande e potente!

Ormai sta diventando un accessorio sempre più presente nelle cucine italiane ed uno degli elettrodomestici più apprezzati dagli utente (specialmente quelli più attenti alla cottura salutare). Ed ora la linea di Xiaomi si arricchisce con una nuova friggitrice ad aria: l'ultima Smart Air Fryer 6.5L debutta su YouPin e ancora una volta stupisce per il suo prezzo e le caratteristiche!

Xiaomi Smart Air Fryer 6.5L: caratteristiche e prezzo della nuova friggitrice ad aria

Crediti: Xiaomi

La compagnia di Lei Jun ha una lunga storia di friggitrici ad aria: di recente abbiamo assistito al lancio del modello Visual Air Fryer 5.5L mentre tra le versioni passate è impossibile non citare l'articolo più capiente del brand, da ben 30L! Queste friggitrici sono state lanciate in patria, ma ovviamente non sono mancati modelli disponibili anche in Italia, come nel caso dell'intramontabile Air Fryer Pro da 4L. Insomma, ce ne sono davvero per tutti i gusti ed ora si aggiunge anche un'ultima novità (che speriamo arrivi in futuro anche da noi). Xiaomi Smart Air Fryer 6.5L si presenta come una versione migliorata del precedessore, alzando il tiro con una capienza maggiore e non solo.

Crediti: Xiaomi

Il dispositivo ha una capienza di 6.5 litri, presenta una pratica finestra frontale (in modo da poter osservare la cottura del cibo) e offre nuove modalità di cottura. Oltre a fungere da friggitrice ad aria, infatti, è possibile anche cuocere l'arrosto in tre modi differenti (tenero, croccante oppure con cottura a vapore). In termini di potenza è in grado di raggiungere i 230°, quindi una temperatura ideale per pollo ed altri tipi di carne.

Crediti: Xiaomi

Ovviamente, come il nome lascia intendere, si tratta di un dispositivo intelligente. Si interfaccia con lo smartphone ed è possibile sia gestirlo da remoto che programmare la cottura e anche accedere a tantissime ricette presenti online. Xiaomi Smart Air Fryer 6.5L è stato lanciato tramite la piattaforma di crowdfunding YouPin, al prezzo di circa 57€ al cambio attuale (ossia 449 CNY).

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

Attualmente questo prodotto non è ancora disponibile in vendita online negli store più popolari e in Italia. Non appena lo sarà lo troverete su GizDeals al miglior prezzo, dunque iscrivetevi al nostro canale Telegram, che visualizzate qui in basso con le ultime offerte, e alla pagina Facebook per tutte le offerte al minor prezzo!⭐️ Scopri le