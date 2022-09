Xiaomi presenta la friggitrice ad aria definitiva: fino a 30L e funzioni smart!

Quando si tratta di prodotti dedicati alla casa e alla cucina, la compagnia cinese non ha rivali tra gli accessori a marchio Mijia e quelli targati YouPin. Uno dei prodotti più apprezzati dai Mi Fan ritorna in veste rinnovata e diventa la friggitrice ad aria più capiente del brand: Xiaomi Mijia Smart Air Fryer 30L è enorme e viene proposta ad un prezzo davvero niente male!

Xiaomi Smart Air Fryer 30L: tutto sulla nuova friggitrice ad aria smart, tra caratteristiche e prezzo

Anche il nome del prodotto rimanda alla celebre serie di friggitrici della compagnia, Xiaomi Mijia Smart Air Fryer 30L è qualcosa di leggermente diverso: sarebbe più corretto parlare di un forno a convezione che funge anche da friggitrice ad aria. Abbiamo quindi un design minimale e dimensioni abbastanza contenute, nonostante la capienza di 30 litri (460 x 424 x 399 mm).

La parte frontale ospita uno schermo OLED da 1.32″ ed uno sportello trasparente, in modo da poter osservare le varie fasi della cottura. Il dispositivo produce fino a 2.000 giri/min di aria calda, la quale circola a 360° per cuocere il cibo in modo uniforme.

Inoltre è presente una particolare modalità di frittura ad aria in grado di diminuire la presenza di grassi nei cibi fino al 15.4%. Ovviamente si tratta di un prodotto smart, in grado di collegarsi con lo smartphone: abbiamo i controlli da remoto, i comandi vocali tramite XiaoAI e la possibilità di monitorare la cottura e di visualizzare tantissime ricette.

Il nuovo forno a convezione/friggitrice ad aria Xiaomi Mijia Smart Air Fryer 30L è stato lanciato in crowdfunding al prezzo di circa 107€ al cambio attuale. Al termine della campagna la cifra salirà a 899 yuan, circa 128€.

Siete interessati alla friggitrice smart Xiaomi?

