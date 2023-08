La nuova friggitrice ad aria di Xiaomi è più capiente e semplice da usare

Le friggitrici ad aria negli ultimi anni sono riuscite a sostituire buona parte degli elettrodomestici che abbiamo utilizzato sempre per cucinare. Grazie ad una cottura più salutare e diverse modalità di utilizzo, avere una friggitrice ad aria è diventato oramai indispensabile. Lo sa bene Xiaomi, che propone diverse soluzione di questo genere e porta in questi giorni sul mercato un nuovo modello più capiente e che rende la cottura più visibile grazie alla finestra d'ispezione.

Xiaomi Mijia Visual Air Fryer 5.5L: cottura veloce e salutare per ogni pietanza

Crediti: Xiaomi

Xiaomi Mijia Visual Air Fryer 5.5L offre una rinnovata capienza da 5.5 litri (come suggerito dal nome stesso), ma questa volta con l'introduzione di una finestra d'ispezione da 6.8 pollici che permette di vedere molto rapidamente lo stato di cottura degli ingredienti senza interrompere il funzionamento del dispositivo, anche grazie alla luce integrata che illumina l'interno della friggitrice. Come da tradizione, torna il display touch OLED che permette di controllare la temperatura, il timer e le differenti modalità d'uso della friggitrice.

Il dispositivo integra 12 ricette predefinite e supporta le modalità di scongelamento a bassa temperatura e preservazione dei cibi per 24 ore, grazie anche il chip NTC che permette di regolare la temperatura con la precisione di 1°. La potenza massima è di 1500W, mentre è possibile regolare la temperatura tra un minimo di 40° ed un massimo di 220°, con la possibilità di cuocere fino a 24 ore continuative.

Crediti: Xiaomi

Al termine della cottura, la friggitrice mantiene la temperatura calda per circa 30 minuti, in modo da non lasciare raffreddare troppo presto la pietanza appena cucinata. Grazie alle sue funzioni smart, la friggitrice si integra con l'ecosistema Xiaomi, può essere controllata tramite smartphone ed è compatibile con l'assistente vocale Xiao Ai.

Xiaomi Mijia Visual Air Fryer 5.5L sarà disponibile in Cina a partire dal prossimo 24 agosto ad un prezzo di circa 55€ (399 yuan), ma chi deciderà di effettuare il preordine potrà portare a casa la friggitrice al prezzo di circa 50€ (369 yuan). Al momento non sappiamo se la celebre azienda cinese deciderà di portare questo prodotto anche sui mercati internazionali.

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

Attualmente questo prodotto non è ancora disponibile in vendita online negli store più popolari e in Italia. Non appena lo sarà lo troverete su GizDeals al miglior prezzo, dunque iscrivetevi al nostro canale Telegram, che visualizzate qui in basso con le ultime offerte, e alla pagina Facebook per tutte le offerte al minor prezzo!⭐️ Scopri le