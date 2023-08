ChatGPT spopola negli uffici, nonostante i tantissimi divieti

Sono tante le aziende che hanno vietato l'utilizzo di ChatGPT all'interno dei luoghi di lavoro, ma sono altrettanti i dipendenti che continuano ad utilizzare le intelligenze artificiali per semplificare i propri compiti. In un recente sondaggio svolto negli Stati Uniti, infatti, sono davvero tantissimi i lavoratori che hanno dichiarato di utilizzare il servizio di OpenAI nonostante la propria azienda lo vieti esplicitamente. L'intelligenza artificiale è sempre più parte delle nostre vite quotidiane e vietarla non sembra essere la soluzione.

I dipendenti utilizzano ChatGPT in barba ai divieti delle aziende: l'AI non può più essere arginata?

Crediti: Canva

Secondo un sondaggio svolto dalle aziende Reuters ed Ipsos, sono molte le aziende che hanno vietato l'utilizzo dell'intelligenza artificiale sui posti di lavoro, ma i divieti sembrano non fermare la popolarità di ChatGPT che viene comunque attivamente utilizzato dagli impiegati per semplificare il proprio lavoro. Il sondaggio Reuters/Ipsos, condotto su 2.625 adulti negli Stati Uniti, ha evidenziato come i divieti non siano poi così efficaci.

Il 28% dei partecipanti al sondaggio online sull'intelligenza artificiale, condotto tra l'11 e il 17 luglio, ha dichiarato di utilizzare regolarmente ChatGPT sul lavoro, mentre solo il 22% ha detto che i loro datori di lavoro consentono esplicitamente l'uso di tali strumenti. Il 10% di coloro che hanno risposto ha dichiarato che i loro superiori vietano esplicitamente l'uso di strumenti AI, mentre circa il 25% non sapeva se la propria azienda permettesse l'uso di questa tecnologia.

Per quanto si possa essere pro o contro l'intelligenza artificiale, è difficile considerati questi dati “positivi“. L'AI semplifica sicuramente il lavoro, ma i problemi di sicurezza che spesso costringono le aziende a vietare questi strumenti non sono affatto da sottovalutare.

