vivo V29e ufficiale: un medio gamma 5G che ha tanto da offrire

Dopo il debutto di V29 e V29 Lite è tempo di dare il benvenuto ad un nuovo medio gamma della serie. vivo V29e è un dispositivo completo ed economico, che non rinuncia allo stile: andiamo a scoprire tutto quello che c'è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita sul mercato (per ora solo quello asiatico).

vivo V29e ufficiale: tutto quello che c'è da sapere sul nuovo mid-range

Design e display

Crediti: vivo

Il look di vivo V29e cambia rispetto quello degli altri modelli della famiglia seppur mantenendo un buon livello di eleganza. Il dispositivo presenta una doppia fotocamera inserita in un modulo verticale, posizionato in alto a sinistra. Questa sezione è caratterizzata da una scocca liscia e riflettente mentre il resto della cover è opaco. Manca l'illuminazione LED Aura Ringe, presente invece a bordo di V29.

Lo smartphone misura 164,42 x 74,92 x 7,57 mm (per un peso di 180,5 grammi) ed offre un ampio schermo AMOLED con bordi curvi, un'unità da 6,78″ con risoluzione Full HD+ (2400 x 1080 pixel), refresh rate di 120 Hz, luminosità di picco di 1300 nit ed un lettore d'impronte integrato.

Specifiche tecniche

Crediti: vivo

A quanto pare le indiscrezioni non ci hanno preso per quanto riguarda le specifiche tecniche: vivo V29e monta un chipset Snapdragon 695, accompagnato da 8 GB di RAM e da 128/256 GB di storage. Il tutto è alimentato da una batteria da 5.000 mAh con il supporto alla ricarica rapida da 44W (un passo indietro rispetto ai 66W del predecessore). Tra le altre caratteristiche abbiamo il Bluetooth 5.1. il supporto Dual SIM 5G, WiFi Dual Band, lo slot micro SD (sacrificando una SIM), GPS e Android 13 lato software (tramite Funtouch OS 13).

Crediti: vivo

Il comparto fotografico si basa su un sensore principale da 64 MP (f/1.79) con tanto di stabilizzazione ottica OIS, supportato da un ultra-wide da 8 MP (f/2.2). Frontalmente, nel punch hole centrale, trova spazio una selfie camera da 50 MP (con Eye AF).

vivo V29e – Prezzo e uscita

Il nuovo vivo V29e ha debuttato al prezzo di circa 302€ al cambio attuale (26.999 INR) per la versione base da 8/128 GB; è presente una variante maggiorata – da 8/256 GB – proposta invece a circa 324€ al cambio (28.999 INR).

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

Attualmente questo prodotto non è ancora disponibile in vendita online negli store più popolari e in Italia. Non appena lo sarà lo troverete su GizDeals al miglior prezzo, dunque iscrivetevi al nostro canale Telegram, che visualizzate qui in basso con le ultime offerte, e alla pagina Facebook per tutte le offerte al minor prezzo!⭐️ Scopri le