vivo V29 Pro ufficiale: un campione di eleganza, con schermo curvo e flash ad anello

Si torna a parlare della nuova linea di dispositivi di fascia medio alta di vivo, questa volta con un'aggiunta Global destinata al mercato indiano. vivo V29 Pro si presenta con uno stile elegante e raffinato, specifiche tecniche solide ed un prezzo accessibile: ecco tutte le novità del dispositivo!

vivo V29 Pro: tutto quello che c'è da sapere sul nuovo mid-range Global

Design e display

Crediti: vivo

La serie V29 si arricchisce di un nuovo membro: dopo la versione standard, quella Lite e V29e ora tocca a vivo V29 Pro, il maggiore della famiglia. Segnaliamo che si tratta di un rebrand di vivo S17, dispositivo lanciato in Cina a maggio. Per quanto riguarda il look, il “nuovo” modello presenta uno stile identico a quello di V29: le vere differenze riguarda il chipset e il comparto fotografico.

Crediti: vivo

Ritroviamo quindi un modulo fotografico rettangolare con un flash anulare ed uno schermo AMOLED da 6,78″ Full HD+ a 120 Hz, con lettore d'impronte integrato e bordi curvi, campionamento del tocco a 1.000 Hz, profondità colore a 10 bit e PWM Dimming di 2.160 Hz. Il corpo ha uno spessore di 7,46 mm ed un peso di circa 188 grammi.

Specifiche tecniche e fotocamera

Crediti: vivo

Rispetto al modello standard (dotato dello Snapdragon 778G), le specifiche tecniche di vivo V29 Pro sono affidate a MediaTek e al suo Dimensity 8200, octa-core realizzato a 4 nm da TSMC e dotato di una frequenza massima di 3,1 GHz. Lato memorie sono presenti 8/12 GB di RAM e 256 GB di storage. La batteria è un'unità da 4.600 mAh con ricarica rapida da 80W. Il comparto fotografico vede protagonista un sensore principale IMX766 da 50 MP con stabilizzazione ottica OIS, accompagnato da un ultra-wide da 8 MP ed un obiettivo da 12 MP per i bokeh (IMX663). Frontalmente, nel punch hole, troviamo una selfie camera da 50 MP. Il software a bordo è la Funtouch 13, basata su Android 13.

vivo V29 Pro – Prezzo e uscita

Il prezzo di vivo V29 Pro parte da circa 457€ al cambio attuale (39.999 INR) per la versione da 8/256 GB; la variante maggiore da 12/256 GB viene proposta invece a circa 492€ al cambio (42.999 INR). Il modello V29 Lite è stato lanciato silenziosamente su Amazon (ma ora non è più disponibile), quindi al momento non è dato di sapere se il fratello maggiore Pro arriverà o meno in Italia.

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

Attualmente questo prodotto non è ancora disponibile in vendita online negli store più popolari e in Italia. Non appena lo sarà lo troverete su GizDeals al miglior prezzo, dunque iscrivetevi al nostro canale Telegram, che visualizzate qui in basso con le ultime offerte, e alla pagina Facebook per tutte le offerte al minor prezzo!⭐️ Scopri le