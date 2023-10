Quando arriverà il flip phone OnePlus? L’azienda risponde

Come previsto, OnePlus Open è stato concepito in collaborazione con OPPO, che parallelamente presenterà in Asia il suo rebrand Find N3. Questo perché, se quello di OnePlus sarà il suo primo smartphone pieghevole, la casa madre è già prossima al lancio del suo quinto modello dopo Find N, N2, N2 Flip ed N3 Flip. E proprio perché OPPO ha già portato sul mercato due generazioni flip phone, ci si aspetterebbe che anche il sub-brand faccia lo stesso.

OnePlus risponde ai rumor attorno al suo primo pieghevole in formato flip phone

Nelle scorse ore, OnePlus Open è stato ufficialmente mostrato (o quasi) nel video unboxing di Unbox Therapy, occasione che è stata colta dallo youtuber per fare varie domande a Pete Lau, fondatore di OnePlus nonché CPO di OPPO. Una di queste è se la compagnia abbia in programma il lancio di altri modelli, fra cui un possibile flip phone: la risposta di OnePlus è negativa, e il motivo sarebbe da ricercare nel pubblico di riferimento.

Pete Lau ha infatti dichiarato che il target dei loro top di gamma include quelli che potremmo definire power user, ovvero coloro che sono alla ricerca delle migliori specifiche senza guardare troppo al prezzo. Al contrario, chi acquista un flip phone anziché un pieghevole mini-tablet lo fa per due ragioni: spendere meno e/o avere un prodotto più compatto e che quindi deve fare qualche rinuncia in termini di scheda tecnica.

Nonostante ciò, pare che OnePlus si stia comunque preparando all'evenienza di cambiare idea e allargare il proprio catalogo di pieghevoli. Nei brevetti pare spuntata l'esistenza del presunto OnePlus V Flip, nome che sembrerebbe suggerire questa eventualità.

