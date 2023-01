OnePlus V Fold e V Flip: il duo di pieghevoli diventa realtà

È da tempo che si vocifera del pieghevole, anzi, ai pieghevoli a cui OnePlus starebbe lavorando per espandere il suo catalogo. Grazie alla fusione con OPPO, il brand di Pete Lau può beneficiare delle evoluzioni tecnologiche compiute dalla casa madre. Così come Samsung, anche OPPO ha deciso di perseguire la strada del duo foldable, presentando Find N2 e Find N2 Flip che potremmo riscoprire sotto forma di OnePlus V Fold e V Flip.

All'orizzonte ci sono due pieghevoli targati OnePlus: ecco cosa aspettarsi

OnePlus V Fold

OnePlus V Flip

The internal testing of (at least) one of these has begun in several regions, including Europe, as per my source.#OnePlus #OnePlusVFold #OnePlusVFlip pic.twitter.com/f3jMgoQ89x — Mukul Sharma (@stufflistings) January 29, 2023

Come detto, non è la prima volta che si sente parlare non di uno bensì di due pieghevoli targati OnePlus, rumors che sono stati confermati anche da leaker molto affidabili quando si parla di OP. Come Samsung, Huawei e OPPO, anche OnePlus vorrebbe portare sul mercato due modelli, un pieghevole classico e un flip phone per gli amanti del design più compatto “a conchiglia”. I nomi OnePlus V Fold e V Flip sono stati individuati fra i brevetti depositati dalla compagnia. Tutt'altro che una conferma da dare per certa, ma più indizi fanno sicuramente una prova, anche perché non sarebbe la prima volta che OnePlus rebrandizza innovazioni create da OPPO (basti vedere SuperVOOC e Warp Charge e i vari modelli in comune).

Viene però difficile credere che i pieghevoli OnePlus saranno una mera rebrandizzazione di quelli OPPO, anche perché questi sono destinati all vendita in Cina e sui mercati Global. Sarebbe una sovrapposizione troppo rischiosa, dato che parliamo di prodotti tutt'altro che economici. Si dice che solo uno dei due pieghevoli OPPO arriverà Cina: che sia proprio quello di OnePlus a compensare l'assenza dell'altro modello in occidente? Non mancherebbe molto per scoprirlo, secondo i leak sulla data di presentazione.

