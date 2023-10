OnePlus Open protagonista del primo video unboxing: ecco il pieghevole del brand

Di recente il pieghevole di OnePlus è tornato sotto i riflettori grazie ad un breve video in cui è stato immortalato tra le mani di una nota attrice di Bollywood (probabilmente sarà la testimonial indiana del dispositivo). Sicuramente si è trattato di un leak non voluto specialmente alla luce del primo video unboxing pubblicato dal celebre canale Unbox Therapy, che contiene un'intervista con Pete Lau in persona ed un accenno iniziale a OnePlus Open.

OnePlus Open in un video di Unbox Therapy: un gustoso antipasto in attesa di saperne di più

Crediti: Unbox Therapy / OnePlus

Lo smartphone non è visibile completamente: il modulo fotografico è stato celato ma è possibile intuirne il posizionamento. Poco male dato che tra render leak e varie indiscrezioni sappiamo che si tratterà di un modulo circolare di grandi dimensioni. Pete Lau definisce OnePlus Open, senza mezzi termini, come il miglior smartphone pieghevole in circolazione. Il video unboxing si sofferma parecchio anche sulla cerniera, mostrando una soluzione più sottile e meglio ottimizzata rispetto a OPPO Find N2. A proposito di OPPO, il modello targato OnePlus è un rebrand di Find N3, in arrivo in Cina (come confermato dallo stesso Pete Lau durante l'intervista).

Se siete appassionati di OnePlus allora sarete sicuramente felici di sapere che il pieghevole Open avrà dalla sua il celebre Alert Slider, per passare dalla modalità suoneria a quella silenziosa con un semplice tocco. Durante l'intervista Pete Lau ha svelato che al momento non ci sono piani per un flip phone.

Crediti: Unbox Therapy / OnePlus

Durante il video non vengono svelate le caratteristiche tecniche del dispositivo: se volete saperne di più date un'occhiata al nostro approfondimento con tutti i leak trapelati finora.

