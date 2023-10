Android 14: la possibile data di lancio trapela in rete

Nonostante i lavori sulla versione finale di Android 14 siano abbondantemente terminati e lo sviluppo si sia già mosso verso il primo aggiornamento QPR1 di dicembre, Google non ha ancora annunciata la data di lancio ufficiale della nuova versione del sistema operativo mobile. Gli indizi puntano tutti all'evento di presentazione di Pixel 8 e ad avvalorare questa tesi arriva anche un operatore canadese che ha recentemente aggiornamento la lista degli OS supportati.

Android 14 arriverà in contemporanea con Pixel 8?

Crediti: Telus

Telus, operatore mobile che opera in Canada, lo scorso 28 settembre ha aggiornato la lista dei sistemi operativi e dei dispositivi supportati, elencando tutta la serie Google Pixel con Android U, che dovrebbe riflettersi in Android 14. La data di uscita, secondo l'operatore, sarà quella del 4 ottobre, occasione in cui verrà anche presentato ufficialmente il nuovo Pixel 8.

Nella lista, tuttavia, viene elencato anche Google Pixel 4a, che non dovrebbe essere aggiornato ad Android 14 in seguito all'esclusione dal programma beta che ha permesso di testare le funzionalità del nuovo sistema operativo durante tutta la passata estate. Potrebbe trattarsi quindi di un errore da parte dell'operatore, oppure un ripensamento dell'ultimo secondo da parte di Google.

Per scoprire la verità, bisognerà con tutta probabilità attendere ancora qualche ora: manca davvero pochissimo, infatti, alla presentazione ufficiale dei nuovi smartphone di Google.

