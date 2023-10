Google lavora al nuovo foldable “Comet”: sta arrivando Pixel Flip?

Sappiamo bene che lo sviluppo dei nuovi smartphone non si ferma mai, in particolar modo per i colossi come Google, Samsung ed Apple. In questi giorni, grazie all'aggiornamento di un app companion per Android, sono emerse le prime tracce di un inedito smartphone pieghevole realizzato da Big G che potrebbe arrivare sul mercato nel corso dei prossimi mesi: si tratterà di Fold 2 oppure del primo Pixel Flip?

Comet è il nuovo pieghevole di Google: sarà Fold 2 o il primo Pixel Flip?

Crediti: 9to5Google

Analizzando il nuovo aggiornamento della companion app per Google Pixel Buds, gli esperti di 9to5Google sono riusciti a trovare i riferimenti ad un dispositivo mai incontrato prima d'ora: il nome in codice è “Comet” e si tratta di un nuovo smartphone pieghevole. Questo dispositivo non appartiene al filone di Pixel 8 poiché non utilizza la razza di un cane come nome in codice (Shiba e Husky sono quelli riservati ai nuovi Pixel) o alla serie Pixel 9 non essendo il nome di un animale esotico (Komodo e Caiman sono quelli previsti per la prossima serie), quindi si tratta di qualcosa di totalmente diverso.

Potrebbe quindi trattarsi del successore di Google Pixel Fold oppure del primo Pixel Flip: il riferimento alla sua capacità pieghevole, infatti, viene esplicitata all'interno del codice sorgente dell'app. Purtroppo le informazioni a nostra disposizione per il momento terminano qui: bisognerà attendere la ricomparsa del dispositivo o un'altra fuga di informazioni per scoprire cosa ha in serbo Google per i prossimi mesi.

