Pixel 8 Pro su Geekbench con Tensor G3: quanto ha totalizzato il nuovo flagship?

Il nuovo top di gamma di Google è ormai sulla bocca di tutti e il motivo principale è la mole stratosferica di leak: ormai il dispositivo non ha più segreti ed ora i primi benchmark aggiungono l'ultimo tassello. Google Pixel 8 Pro è apparso su Geekbench con il chipset Tensor G3, nuova soluzione della casa di Android, ma i punteggi non sono troppo entusiasmanti.

Google Pixel 8 Pro passa da Geekbench con il chipset proprietario Tensor G3

Crediti: Google

Per quanto riguarda la mole di leak, Google sta valutando varie soluzioni per il futuro (addirittura sul tavolo c'è l'idea di spostare la produzione). Quel che fatto è fatto e ormai della serie Pixel 8 si sa già tantissimo, oseremmo dire quasi tutto dato che mancano solo dei dettagli ormai. Ora il flagship mostra i muscoli nei benchmark su Geekbench: il nuovo Google Pixel 8 Pro (così come il modello minore) è mosso dal chipset Tensor G3. Quest'anno Big G avrebbe fatto le cose in grande con un SoC a 3 nm, una configurazione a 9 core ed un'unità principale Cortex X3 fino a 3.30 GHz (ovviamente allo stato attuale si tratta di indiscrezioni). Ma come si traduce il tutto in termini di performance?

Crediti: Geekbench

Il punteggio raggiunto su Geekbench 6 è di 1.760 e 4.442 punti, rispettivamente in single-core e multi-core. Sono presenti 12 GB di RAM e Android 14 lato software; comunque è bene tenere a mente che si tratta di un'unità di prova. Rispetto al precedente G2, il Tensor G3 fa meglio; tuttavia non risulta ancora al pari con lo Snapdragon di Qualcomm (l'attuale 8 Gen 2 ha totalizzato, ad esempio, 1.504 e 5.342 punti con Xiaomi 13 oppure 1.707 e 4.892 punti con OnePlus 11).

La situazione non dovrebbe cambiare nemmeno il prossimo anno: si vocifera che anche il Tensor G4 sarà prodotto da Samsung e che presenterà delle migliori minori. Il grande salto in avanti dovrebbe avvenire nel 2025: sempre secondo le indiscrezioni Google dovrebbe passare a TSMC e produrre interamente il suo Tensor G5 (staccandosi anche da ARM e realizzando autonomamente anche i core). Comunque restiamo con i piedi per terra e pensiamo alla serie Pixel 8: se volete saperne di più date un'occhiata al nostro approfondimento dedicato!

