OnePlus Open paparazzato nelle mani di un’attrice di Bollywood

Il 2023 sarà l'anno del debutto del primo smartphone pieghevole di OnePlus, un dispositivo atteso e che ha generato non poca curiosità. Si è parlato tanto di questo telefono e il lancio dovrebbe avvenire nel corso del mese di ottobre, direttamente per il mercato Global. Non a caso OnePlus Open è stato paparazzato tra le mani di una nota attrice di Bollywood, segno che il foldable arriverà in India.

OnePlus Open è il primo smartphone pieghevole del brand e sta arrivando: eccolo dal vivo, tra le mani di una possibile Brand Ambassador

Crediti: viralbhayani77 Crediti: viralbhayani77 Crediti: viralbhayani77

Il dispositivo è stato avvistato in mano ad Anushka Sharma: la giovane attrice è protagonista di un video girato dai fan e nelle sue mani ecco fare capolino un dispositivo sconosciuto. La donna non fa molto caso agli obiettivi e con disinvoltura continua ad impugnare il terminale fino ad aprire l'ampio display, rivelando al contempo anche la parte posteriore. Il modulo fotografico è enorme e tondo, con un flash LED posizionato nell'angolo in alto a sinistra. Il telefono appare in tutta la sua interezza come nei render di Onleaks: si tratta proprio di OnePlus Open, il primo pieghevole della casa cinese.

Il dispositivo dovrebbe arrivare in Cina come OPPO Find N3, ma fare capolino nei mercati internazionali sotto il brand OnePlus. Bello e compatto, dovremmo avere uno schermo interno da 7,82″ ed uno esterno da 6,31″, in entrambi i casi AMOLED E6 con tecnologia LTPO e refresh rate a 120 Hz. A muovere il tutto ci sarebbe lo Snapdragon 8 Gen 2, forse in versione Leading Edition (con una frequenza di clock potenziata). Se volete saperne di più sul pieghevole, eccovi il nostro approfondimento dedicato.

Per quanto riguarda il debutto, un noto insider punta il dito in direzione del 19 ottobre: resta da vedere se l'azienda confermerà la data o se ci sarà da pazientare ancora.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le