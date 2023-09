Recensione KTC H32S17: il monitor curvo per gaming ed e-Sport a 165 Hz

I monitor QHD sono sempre più popolari nel panorama gaming, con le console di nuova generazione che per la prima volta arrivano a sfruttare a pieno la risoluzione 1440p. Questi monitor, inoltre, sono perfetti per godere al meglio delle GPU di nuova generazione su PC, con una risoluzione non esosa quanto il 4K ma in grado di regalare dettagli davvero ottimi. Lo sa bene KTC, che con il modello H32S17 propone un monitor da gaming dalle prestazioni ottime ad un prezzo davvero molto interessante. Scoprite i dettagli in questa nostra recensione!

Recensione KTC H32S17

Design e materiali

KTC H32S17 è un monitor da gaming da 32″ con una curvatura di 1500R e piede a tripode centrale. Il pannello HVA offre bordi non proprio sottilissimi, ma con un monitor di questa grandezza si fa davvero fatica a notarli. Il dispositivo è interamente ricoperto da una livrea nera satinata, con il logo KTC in grigio scuro che campeggia sulla parte bassa frontale dello schermo, affiancato nella parte destra da un piccolo LED che si illumina di blu e di rosso a seconda dello stato del dispositivo (senza mai dare fastidio alla vista, neanche al buio).

Il retro del monitor è caratterizzato da due strisce orizzontali rosse che ricalcano il design da “racing” che spesso possiamo apprezzare in tutte le tipologie di dispositivi da gaming. Il piede a tripode centrale si aggancia saldamente al monitor con una piastra circolare ad incastro, ma qualora non si voglia utilizzare il sostegno in dotazione è possibile sfruttare l'aggancio standard VESA. Seppur possa sembra molto leggero, il sostegno è veramente molto solido a mantiene ben saldo il monitor.

Nella parte inferiore del monitor è collocato il pannello I/O con due ingressi Display Port 1.2, uno HDMI 2.0, una porta USB, l'uscita audio con jack da 3.5 millimetri (il monitor non è provvisto di speaker integrati) e l'alimentazione con il tipico connettore DC. Purtroppo, bisogna segnalare una certa difficoltà nel raggiungere tutte le porte a causa della posizione centrale del pannello I/O che viene praticamente sovrapposto dall'aggancio del piede a tripode.

Il tasto di accensione e spegnimento, che funge anche da controller per l'OSD, invece è posizionato nella parte destra del monitor, poco prima della metà alta: è molto semplice da raggiungere ed estremamente rapido da manovrare. Il monitor non può essere regolare in altezza con il sostegno incluso in confezione, ma può effettuare una leggera inclinazione tra i -5° e i 15° per regolare al meglio l'angolo di visione.

Hardware e prestazioni

Come accennato in precedenza, KTC H32S17 offre un pannello HVA da 32″ con curvatura di 1500R, risoluzione QHD 1440p (2560 x 1440 pixel), 8 bit di profondità (16.7 milioni di colori), copertura 99% del color gamut sRGB, 165 Hz di refresh rate, ed un solo millisecondo come tempo di risposta MPRT (il livello di sfocatura percepita quando si visualizza un movimento a schermo). Il pannello, inoltre, è compatibile con FreeSync e G-Sync: due tecnologie che si occupano di sincronizzare il refresh rate con le immagini visualizzate sullo schermo per evitare il fastidioso fenomeno del tearing.

Lo schermo, inoltre, offre una retroilluminazione ELED, una luminosità massima di 300 nit, supporto HDR10, modalità Low Blue Light che riduce l'emissioni di luce blu fastidiosa per la vista ed un tempo di risposta GtG (Grey to Grey) pari a 3 millisecondi. Per raggiungere questi valori, tuttavia, è necessario abilitare la modalità overdrive che spinge al massimo le prestazioni del monitor ma ne aumenta inevitabilmente i consumi energetici.

Tramite l'OSD è possibile controllare davvero ogni singolo aspetto del monitor: nonostante la calibrazione cromatica avvenga già in fase di produzione, è possibile regolare ogni parametro in base alle proprie esigenze, scegliendo anche tra diversi preset (molti dei quali dedicati proprio al gaming e alle varie tipologie di gioco). Per esempio, è possibile scegliere se tenere sempre attivato l'HDR oppure se abilitarlo in automatico soltanto quando ce n'è l'esigenza, così come il supporto per FreeSync e G-Sync (in base alla console o alla GPU che utilizzate). Nell'OSD, inoltre, è possibile visualizzare anche l'attuale refresh rate e quanti FPS vengono effettivamente visualizzati al momento.

Come ogni monitor KTC, anche il modello H32S17 offre un Assistente di gioco con strumenti dedicati proprio al mondo del gaming: per esempio, è possibile attivare un mirino digitale persistente che aiuta a migliorare la mira negli shooter in prima persona, mentre è possibile avere a schermo anche la visualizzazione di un timer oppure degli FPS, in modo da non dover utilizzare overlay esterni che possono appesantire le prestazioni del PC (o che sono totalmente inesistenti nel caso delle console).

Videogiocare su questo monitor è davvero un piacere: la risoluzione 1440p è il soft-spot ideale per il PC gaming, mentre con l'avvento del supporto ufficiale per questa risoluzione anche su PlayStation 5 e Xbox Series S|X è finalmente possibile usufruire dei benefici del QHD anche su console. La resa cromatica è davvero buona e l'HDR sembra essere ben calibrato per fornire colori più vividi e naturali senza alterare troppo la luminosità.

Il punto forte, ovviamente, è la possibilità di arrivare ad un refresh rate di 165 Hz (solo con Display Port e quindi PC, dato che l'HDMI 2.0 è in grado di fornire soltanto 144 Hz), ottimo per iniziare la propria avventura nel mondo dell'eSport. Peccato per la mancanza del VRR (Variable Refresh Rate) che avrebbe reso questo monitor davvero impeccabile.

Recensione KTC H32S17: prezzo e considerazioni

KTC H32S17 è un monitor da gaming davvero ottimo che, grazie ad un refresh rate particolarmente elevato strizza l'occhio anche al settore eSport. La curvatura da 1500R dona una maggiore immersività senza stancare, ma dove il pannello risplende è proprio nella copertura cromatica con ben 16.7 milioni di colori.

Il prezzo, inoltre, è davvero molto interessante: di listino KTC propone il modello H32S17 a 389€, ma grazie all'offerta lampo di Geekbuying che trovate attiva in questi giorni potrete portare a casa il monitor al prezzo di 249.99€! Un'occasione, secondo noi, non farsi assolutamente scappare.

