Samsung Galaxy Z Flip 5 e Watch 6 sono tempestati di Swarovski, in questo bundle speciale

Dopo l'annuncio della Thom Browne Edition di Z Fold 5 arrivano novità anche per il nuovo pieghevole a conchiglia del brand. In questo caso di tratta di un bundle speciale particolarmente “luccicante”, targato Samsung x Swarovski, che vede protagonisti Galaxy Z Flip 5, l'ultimo Watch 6 e le TWS premium Buds 2 Pro: ecco tutti i dettagli ed il prezzo di questa versione speciale.

Samsung Galaxy Z Flip 5, Watch 6 e Buds 2 Pro: il nuovo bundle speciale Swarovski rende tutto ancora più stiloso

Crediti: Samsung

Nel caso della versione Thom Browne il flagship pieghevole è stato personalizzato completamente con un nuovo look. Il nuovo bundle Samsung x Swarovski invece contiene solo gli accessori dedicati ai dispositivi, ma si tratta comunque di un pacchetto premium particolarmente ricco. Samsung Galaxy Z Flip 5 guadagna una cover protettiva, Watch 6 un cinturino e le Buds 2 Pro una custodia nuova di zecca: il tutti i casi i prodotti sono tempestati di cristalli Swarovski.

Crediti: Samsung Crediti: Samsung Crediti: Samsung

I vari accessori sono disponibili singolarmente anche se il sito ufficiale non fornire i dettagli. In realtà la vera chicca è proprio il bundle speciale Samsung x Swarovski che può anche essere personalizzato: l'utente può scegliere la colorazione preferita di Galaxy Z Flip 5 (la memoria è da 256/512 GB) e lo stesso vale per gli auricolari. Anche lo Galaxy Watch 6 può essere selezionato liberamente, in versione WiFi o LTE, standard o Classic. Il prezzo complessivo del bundle con telefono, cuffie e orologio (44 mm solo BT) è di 1.717€ ma ovviamente la cifra varia in base ai prodotti inseriti.

Al momento la nuova confezione speciale con accessori Swarovski è disponibile solo in Germania e ancora non sappiamo se arriverà anche in Italia. Restiamo in attesa di novità e non appena ne sapremo di più vi aggiorneremo con i dettagli.

