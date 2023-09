Samsung Galaxy Z Fold 5 Thom Browne Edition ufficiale: ecco la nuova versione di lusso

A fine luglio abbiamo assistito al debutto dei nuovi smartphone pieghevoli delle serie Galaxy ed ora si torna su uno dei due dispositivi grazie a questa versione speciale di lusso. Samsung Galaxy Z Fold 5 Thom Browne Edition è ufficiale e non è da solo: il dispositivo arriva con una confezione speciale che include anche Watch 6 (ovviamente in edizione limitata). Ecco tutte le novità annunciate dal colosso tech asiatico.

Samsung Galaxy Z Fold 5 Thom Browne Edition: caratteristiche e prezzo della nuova versione

Crediti: Samsung

Similmente a quanto avvenuto con i precedenti Z Fold 2 e Z Fold 3, anche l'ultimo modello pieghevole della serie debutta in versione speciale. Ancora una volta Samsung ha collaborato con il marchio di moda statunitense per realizzare un top di gamma elegantissimo (forse ora più che mai), caratterizzato dalle iconiche strisce rosse, bianche e blu. Samsung Galaxy Z Fold 5 Thom Browne Edition cambia look rispetto alle versioni precedenti e diventa molto più appariscente: la scocca posteriore è stata colorata completamente, con un effetto finale davvero stiloso.

Crediti: Samsung

Il dispositivo arriva con una confezione di lusso che comprende, oltre al telefono, anche una versione ad hoc di Samsung Galaxy Watch 6 (con due cinturini e temi dedicati), due custodie in pelle ed una S-Pen in edizione speciale. Non mancano un caricabatterie per lo smartphone (da 25W) ed uno per l'indossabile (con un esclusivo cavo Type-C in tessuto).

Crediti: Samsung Crediti: Samsung

Al momento la compagnia si è limitata a svelare il design di Samsung Galaxy Z Fold 5 Thom Browne Edition ma non ha ancora confermato il prezzo di vendita. La nuova confezione di lusso sarà disponibile all'acquisto dal 12 settembre in alcuni mercati selezionati (e in quantità limitate) ma per ora non sappiamo se l'Italia è compresa. Non appena ne sapremo di più aggiorneremo questo articolo con tutti i dettagli. Nel frattempo date un'occhiata alla nostra recensione per scoprire tutti i segreti del nuovo Z Fold 5!

