iPhone 15, Plus, Pro e Pro Max (Ultra): svelate tutte le fotocamere

Apple presenterà a breve la nuova gamma di melafonini: iPhone 15 ma anche 15 Plus, 15 Pro e 15 Pro Max (o forse 15 Ultra), e per tutti sarebbero previste novità più o meno importanti per la fotocamera. E visto che mancano pochi giorni al loro esordio sugli scaffali, facciamo un riepilogo di come cambieranno i comparti fotografici dei vari modelli.

Quali saranno le fotocamera di iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro e 15 Pro Max (Ultra)

Crediti: 9to5mac

Partiamo da iPhone 15 e 15 Plus, i due modelli base del catalogo smartphone, su cui sarebbe presente una doppia fotocamera con nuovo sensore Sony da 48 MP f/1.6. Se con la serie 14 erano esclusivi dei modelli Pro, i 48 MP arriverebbero anche sui due modelli meno costosi, portando con sé la tecnologia Pixel Binning. Il sensore non sarebbe lo stesso IMX803 di 14 Pro e Pro Max, ma si vocifera di un nuovo sensore stacked con capacità migliorate. Ad affiancarlo ci sarebbe nuovamente una lente ultra-grandangolare con sensore da 12 MP f/2.4, probabilmente lo stesso dei modelli di generazione precedente.

Passando ad iPhone 15 Pro e 15 Pro Max (o 15 Ultra), non sarebbero previste novità per il sensore primario. Questo rimarrebbe lo stesso Sony IMX803 da 48 MP f/1.78 presente su 14 Pro e Pro Max, mentre le novità si concentrerebbero sui sensori secondari. L'ultra-grandangolare sarebbe condiviso e sarebbe un 13,4 MP f/2.2, il teleobiettivo sarebbe da 12,7 MP f/2.8 ma cambierebbero le lenti, con Pro Max/Ultra che vanterebbe un più evoluto teleobiettivo periscopiale. Non è chiara quale sarà la lunghezza focale, ma considerato che 14 Pro/Pro Max hanno zoom 3x è lecito aspettarsi qualcosa attorno ai 5x/10x.

Quelle fotografiche non saranno certamente le uniche novità della serie iPhone 15, per cui sono attese modifiche a colori e cavi, materiali, tasti fisici, A17 Bionic, batterie e ricarica, tagli di memoria e ovviamente l'introduzione della USB-C.

