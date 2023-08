Samsung come Apple: S24 Ultra e iPhone 15 Ultra avranno memorie da record

Nel corso degli anni, i top di gamma Apple e Samsung hanno iniziato a essere offerti con sempre più ampie memorie interne: d'altronde, quando scatti a 100 e oltre megapixel e registri video in 4K a 60 fps servono tanti GB affinché non si saturi subito la memoria. Nel 2019, le varianti Ultra di smartphone come Galaxy S10, S20 ed S21 e quelle Pro Max di iPhone 11 e 12 erano disponibili nel taglio da 512 GB, mentre dal 2021 i vari S22 Ultra, S23 Ultra, iPhone 13 Pro Max e 14 Pro Max in quello da 1 TB. Ma l'evoluzione hardware non si fermerà qui, come prevedibile, e già nei prossimi mesi potremmo godere dei suoi benefici.

Apple e Samsung preparano nuove memorie al top per iPhone 15 Ultra e Galaxy S24 Ultra

S24Ultra has 2TB options😯



Furthermore, it's almost certain that the RAM for the 256GB variant will be 12GB. However, there could be a 128GB model with 8GB of RAM. — Revegnus (@Tech_Reve) August 28, 2023

In precedenza, le voci di corridoio hanno indicato come iPhone 15 Pro/Ultra saranno i primi smartphone al mondo a raggiungere i 2 TB di spazio d'archiviazione. Dopo qualche mese sarebbe poi il turno di Samsung Galaxy S24 Ultra, e sia nel caso di Apple che di Samsung i moduli ROM sarebbero proprio forniti da Samsung.

In ambito Android, S24 Ultra potrebbe essere il primo a farlo anche se c'è sempre l'ombra dei brand cinesi, che sono soliti a spingere sull'acceleratore nelle specifiche. Basti vedere smartphone come Realme GT5, Redmi K60 Ultra, OnePlus Ace 2 Pro e Red Magic 8S Pro+, tutti dotati per la prima volta di 24 GB di RAM.

A dire il vero, però, il primo smartphone al mondo ad aver potuto vantare il record di 1 TB di memoria fu Smartisan Nut R1 nel 2018, azienda che purtroppo ci ha lasciati da qualche anno.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le