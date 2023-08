SUNNIGOO N7 PRO è il monopattino elettrico leggero e conveniente, ora a metà prezzo

Cerchi un monopattino elettrico per spostarti in città? Magari stai pensando ad un modello agile e scattante, facile da trasportare e disponibile ad un prezzo conveniente? SUNNIGOO N7 Pro è tutto questo e anche di più: il veicolo green costa la metà grazie all'offerta lancio su Banggood, ovviamente con l'immancabile spedizione EU!

Risparmia con il monopattino elettrico SUNNIGOO N7 PRO: il tuo alleato per gli spostamenti green in città

Crediti: SUNNIGOO

Con SUNNIGOO N7 Pro muoverti agilmente in città non sarà più solo un sogno: bastano meno di 240€ per essere liberi dall'ingombro del traffico, dei parcheggi e dei mezzi pubblici grazie ad un monopattino elettrico performante e pratico da trasportare. Il veicolo è dotato di un motore da 350W ed offre una velocità fino a 25 km/h; l'autonomia si spinge invece fino a circa 40 km. Gli pneumatici sono da 8,5″ e sono fatti per le strade asfaltate. Non manca un freno a disco, due luci (frontale e posteriore), la connettività Bluetooth per collegare il veicolo all'app per smartphone ed un pratico display LED per visualizzare i parametri della corsa.

Crediti: SUNNIGOO

Il monopattino elettrico SUNNIGOO N7 Pro scende di prezzo su Banggood e costa la metà grazie all'offerta lampo attiva in questo momento (ma valida solo per una manciata di giorni). Inoltre è presente la spedizione gratis dall'Europa, per la massima conveniente e celerità. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

N.B. – quanto acquisti una bici o un monopattino elettrico assicurati che il veicolo sia in linea con le norme del Codice vigente. Scopri le ultime novità del Codice della Strada.

Per restare sempre aggiornato sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un'occasione, iscriviti al nostro canale Telegram dedicato a Banggood! Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le