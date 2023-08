iPhone 15 Pro ed S24 Ultra in titanio: tanti vantaggi, ma il portafogli piange

Aggiornamento 28/08: nuovi dettagli sul peso della serie iPhone 15, li trovate all'interno dell'articolo.

Uno smartphone dalla scocca in titanio: sarebbe questa una delle nuove trovate scelte da Apple e Samsung per i rispettivi flagship di prossima generazione, cioè iPhone 15 e Samsung Galaxy S24. L'indiscrezione sta circolando da qualche settimana, e sarebbe un deciso passo in avanti per la qualità costruttiva e strutturale per i top di gamma delle due eterne rivali.

Scocca in titanio: ecco una delle novità di Samsung Galaxy S24 e iPhone 15

Crediti: RED

Se si guarda il mercato, non esiste nessuno smartphone che sia dotato i scocca in titanio: la maggior parte sono realizzati in policarbonato, alluminio o – se va bene – in acciaio inox, come nel caso di iPhone 14 Pro e Pro Max. Per trovare modelli in titanio bisogna rivolgersi ad alcuni rugged phone del passato o al flop che risponde al nome di RED Hydrogen One. Ed è un peccato, perché usarlo come materiale significa ottenere una scocca più resistente e rigida rispetto all'acciaio, resistente alla corrosione e che dissipa meglio il calore rispetto al comune alluminio.

Inoltre, il passaggio dall'alluminio al titanio non implicherebbe una scocca più pesante, anzi: S24 Ultra peserebbe 233 grammi rispetto ai 234 grammi di S24 Ultra, e iPhone 15 Pro e Pro Max peserebbero addirittura 191 e 221 grammi, un passo in avanti rispetto ai 206 e 240 grammi dei rispettivi predecessori.

Exclusive :

Samsung Galaxy S24 Ultra Weight: 233g

although titanium alloy middle frame is adopted. — ICE UNIVERSE (@UniverseIce) August 17, 2023

iPhone 14 Pro: 206g

iPhone 14 Pro Max: 240g



iPhone 15 Pro: 191g

iPhone 15 Pro Max: 221g — Revegnus (@Tech_Reve) August 26, 2023

L'unico contro del titanio è che costa di più, essendo anche più difficile da lavorare e produrre rispetto a metalli più comuni. Vari post di Ice Universe confermano l'utilizzo di una scocca in titanio per Samsung Galaxy S24 Ultra, a cui si aggiungono i rumors di Mark Gurman relativi ad iPhone 15 Pro e Pro Max. Un'ipotesi non poi così remota, anche perché entrambe le compagnie utilizzano già questo materiale per fabbricare i propri smartwatch.

Questa mossa porterà con sé un aumento dei prezzi, già previsto per l'intera serie iPhone 15 mentre non è dato sapere se accadrà lo stesso con quella Samsung Galaxy S24, perché se da un lato usare il titanio aumenta i costi di produzione, dall'altro il possibile passaggio da Snapdragon ad Exynos potrebbe abbassarli: basti vedere quanto costa a Samsung l'uso dei SoC Snapdragon.

