La nuova lampada da lettura Xiaomi è magnetica e costa meno di 9€

Mentre siamo in attesa del prossimo flagship Xiaomi 13T e nel frattempo arriva notizie perfino sull'auto elettrica del brand cinese, la casa di Lei Jun continua per la sua strada andando ad arricchire sempre di più il suo ecosistema di prodotti. Non solo smartphone e accessori ultra-tech, ma anche tanto tanto life style. A riprova di ciò ecco l'ultima novità lanciata niente meno che in crowdfunding su YouPin: Xiaomi Mijia Magnetic Reading Lamp, una lampada da lettura pratica, minimale e super economica!

Xiaomi Mijia Magnetic Reading Lamp: caratteristiche e prezzo della nuova lampada super economica

Crediti: Xiaomi

Il debutto di un prodotto di questo tipo in crowdfunding fa riflettere sulla strategia di Xiaomi: da un lato sceglie di puntare sul suo ecosistema e dall'altro viaggia su un percorso sicuro, facendo affidamento sui tanti appassionati e sugli utenti in cerca del massimo risparmio. Xiaomi Mijia Magnetic Reading Lamp è un dispositivo accessibile, caratterizzato dal solito look minimal dei prodotti del brand cinese. Ha una lunghezza di 36 cm ed offre tre modalità di illuminazione fino a 150 lumen (con un indice di resa cromatica Ra90).

Crediti: Xiaomi

La lampada da lettura è alimentata da una batteria da 2.000 mAh, che garantisce fino a 4,5 ore di luce al massimo della potenza. Il dispositivo è inclinabile di 25°, in modo da poter trovare la giusta angolazione in ogni esigenza (evitando così di essere abbagliati). Il dettaglio più interessante è che non c'è bisogno di alcuna installazione complicata: la base è dotata di uno strato biadesivo 3M e può essere posizionata ovunque. La lampada si aggancia magneticamente e può essere rimossa per altri utilizzi.

Crediti: Xiaomi

La nuova Xiaomi Mijia Magnetic Reading Lamp è stata lanciata su YouPin al prezzo di soli 69 CNY, ovvero circa 8,7€ al cambio attuale. Si tratta di una cifra decisamente ghiotta ma per ora il dispositivo è acquistabile solo in patria. Poco male, perché su AliExpress sono presenti varie alternative: abbiamo selezionato per voi vari prodotti Xiaomi YouPin. Questo modello costa 9,2€ ed è molto semplice: non presenta l'aggancio magnetico ma abbiamo un pratico telecomando per i controlli. C'è poi una versione da 7,3€ ma si tratta più di una lampada da armadio (utilissima e dotata di sensore di movimento per l'accensione). Infine abbiamo una lampada magnetica ricaricabile da 15€.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le