Qualcomm, quanto mi costi! Ecco perché Samsung vuole tornare agli Exynos

469 dollari: questa è la cifra che la compagnia sud coreana spende per produrre ogni unità di Samsung Galaxy S23 Ultra. Si chiama “BoM”, acronimo che sta per “Bill of Materials“, cioè l'elenco dei prezzi dei componenti di un determinato prodotto e che grazie al report di Counterpoint Research è disponibile anche per l'ultimo top di gamma Samsung. Se si torna indietro di 10 anni, quando sugli scaffali usciva Samsung Galaxy S4, allora i costi di produzione si aggiravano attorno ai 244$ e il suo chipset Exynos 5410 costava circa 46$, cioè il 18% della spesa complessiva.

Ecco quanto costa produrre Samsung Galaxy S23 Ultra

Oggi la situazione è ben differente, e implementare le ultime tecnologie targate Qualcomm ha un costo più impattante rispetto a una decade fa. Nelle specifiche che compongono Samsung Galaxy S23 Ultra, il 34% dell'intero costo produttivo va nelle casse di Qualcomm, che ha fornito lo Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy e annesso comparto di connettività (modem 5G compreso). Le altre parti più costose sono prevedibilmente display (84$) e fotocamera (65$), a cui seguono memorie (51$) e scocca (37$) e tutte le altre parti (70$) che lo completano.

Basta un rapido calcolo per capire che, dei 469$ spesi per produrre ogni unità di Galaxy S23 Ultra, 154$ tornano nelle casse di Samsung fra schermo, fotocamere, memorie e batteria, ma allo stesso tempo 160$ vanno a Qualcomm. Per il momento Samsung è l'unica a utilizzare il SoC di S23 Ultra, ma sappiamo che l'esclusività dovrebbe terminare a breve e il microchip dovrebbe trovare spazio anche sui vari Xiaomi, OPPO e vivo sotto forma di Snapdragon 8+ Gen 2. Ma se i brand cinesi non possono fare altrimenti, Samsung sta lavorando per tornare a utilizzare i suoi chip Exynos, e visti questi prezzi è una mossa che non sorprende. Le indiscrezioni stanno circolando e sembra proprio che sarà la serie S24 a sancire il ritorno degli Exynos, al punto che la stessa Qualcomm ha pubblicamente criticato la scelta di Samsung.

